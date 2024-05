Taller d’escriptura creativa amb Elena Aranda a Encamp

Primera sessió del taller d’escriptura creativa (Comú d’Encamp)

La Biblioteca Comunal d’Encamp ja ha acollit la primera de les sessions del taller gratuït d’escriptura creativa a càrrec de la formadora i assessora literària, Elena Aranda, la qual ha comptat amb 16 inscrits. L’activitat es divideix en quatre sessions que, amb la primera completada, es reparteixen entre el 27 de maig, i el 3 i 10 de juny, de les 19 h a les 21 h. Cal destacar que, tot i haver començat el taller, aquelles persones que vulguin participar en qualsevol de les tres pròximes sessions es poden inscriure a través del correu electrònic biblioteca@encamp.ad o trucant al telèfon 732 704.

El taller està adreçat a totes aquelles persones que els agradi la literatura en general i l’escriptura en particular, tant si tenen experiència com si són principiants. Al llarg de les sessions, els inscrits aprendran o desenvoluparan la base que puguin tenir, a expressar emocions a través de la creació literària amb tècniques elementals per a poder construir un relat. A més, es combinaran les explicacions teòriques amb tasques pràctiques i s’oferirà material per a analitzar composicions literàries de referència.

Elena Aranda és una professional del món editorial i té anys d’experiència en la composició i revisió de texts narratius en diferents formats literaris. A més, destaca com a formadora en escriptura creativa i creació de projectes literaris. Ha treballat, entre altres, en les seccions de cultura de diferents publicacions, i fa escasses setmanes, concretament el passat 30 d’abril, va ser una de les premiades en el 27è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, com a guanyadora en la categoria ‘Recull’ gràcies al seu treball Desescalada.





Contingut de les 4 sessions

Pel que fa al contingut de les 4 sessions del taller d’escriptura literària, en aquestes es treballarà per a donar resposta a qüestions com escriure sobre una emoció o un sentiment, com expressar estats emocionals sense caure en els tòpics més freqüents, com plasmar un sentiment sense veure’s afectat per l’estat emocional, i com aconseguir que un lector s’identifiqui amb les emocions descrites. De fet, la primera de les sessions ha deixat moments d’allò més divertits i creatius, amb Aranda apostant per la dinamització i la participació activa de tots els presents.

Sigui des de l’escriptura terapèutica o des de la creació de ficció, es repeteix la dificultat de reflectir les emocions o els sentiments per escrit. Saber expressar les emocions de manera correcta i proporcionada ajudarà a presentar escrits que connectin amb un mateix i amb els lectors.

Els objectius principals es divideixen en quatre eixos, un per sessió amb els seus corresponents subapartats:

Prendre consciència de la importància de l’escriptura creativa i terapèutica per al desenvolupament personal.





Aprendre tècniques per a estimular la imaginació i la creació escrita a partir de les emocions.





Conèixer tècniques i metodologies per a generar escrits amb valor literari.





Compartir pràctiques i exemples per a identificar fórmules òptimes per a escriure.