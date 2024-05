L’exercici aeròbic, l’aliat natural contra l’insomni

Tres persones fent exercici aeròbic (Getty images)

L’insomni s’ha convertit en un mal comú que afecta milions de persones arreu del món. L’ansietat, l’estrès i els hàbits de vida sedentaris contribueixen a aquesta problemàtica que afecta la salut física i mental. No obstant això, una solució accessible i efectiva emergeix de manera natural: l’exercici aeròbic.

Diversos estudis científics han demostrat els beneficis de l’exercici aeròbic en la millora de la qualitat del son i la reducció de la incidència de l’insomni. Però, per què l’exercici físic té aquest efecte positiu?

Primerament, l’exercici aeròbic estimula la segregació d’endorfines, les anomenades hormones de la felicitat, que no només ajuden a millorar l’estat d’ànim sinó també a relaxar el cos i la ment. Aquesta sensació de benestar facilita la conciliació del son i redueix les probabilitats de despertars nocturns.

D’altra banda, l’exercici físic regular contribueix a regular el ritme circadiari, el rellotge biològic intern que regula els cicles de son i vigília. La pràctica d’activitat física aeròbica de forma consistent a les mateixes hores del dia pot ajudar a sincronitzar aquest ritme, fent que sigui més fàcil adormir-se i despertar-se a l’hora adequada.

A més, l’exercici aeròbic també redueix l’ansietat i l’estrès, dos factors que sovint contribueixen a l’aparició de l’insomni. En la societat actual, plena de pressió i preocupacions, trobar una eina natural per a combatre aquestes emocions negatives és essencial per a mantenir una bona salut mental i física.

És important assenyalar que l’exercici aeròbic no només és beneficiós per a la prevenció de l’insomni, sinó també per al tractament d’aquest trastorn en aquells que ja el pateixen. Incorporar sessions d’activitat física regular en la rutina diària pot ser una estratègia efectiva per a millorar la qualitat del son i reduir els símptomes de l’insomni a llarg termini.