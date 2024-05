Els parcs naturals de la Generalitat celebren el Dia Europeu dels Parcs

Prat de Cadí, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Foto: Gencat

Els parcs naturals gestionats per la Generalitat de Catalunya se sumen aquesta setmana a les activitats commemoratives del Dia Europeu dels Parcs Naturals, que se celebra el divendres 24 de maig. El Dia Europeu dels Parcs Naturals és una celebració impulsada per la Federació Europarc, l’organització paraigua de les àrees protegides d’Europa que aglutina centenars d’autoritats responsables i milers d’àrees protegides de 37 països.

Aquesta data se celebra arreu del continent des de l’any 1999 per a reconèixer els parcs naturals declarats a Europa. El primer va ser l’any 1909, a Suècia, i, a Catalunya, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’any 1955.

El lema d’enguany és “Vota per la natura”, a través del qual es vol posar èmfasi en la importància de les àrees protegides i el seu paper central per a garantir una societat més sostenible i resilient.

Enguany, entre el programa d’activitats hi ha des de visites guiades i rutes de senderisme fins a tallers sobre fauna o jornades de portes obertes.

Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el divendres 24 de maig, el protagonista principal és el riu Fluvià, a l’entorn del qual s’ha organitzat una passejada amb caiac i un taller de jocs pictòrics sensorials. Així mateix, el diumenge 26, coincidint també en el marc de les activitats de la Setmana de la Natura, s’ha programat una visita guiada per l’itinerari del Cortalet.

Al Parc Natural de Cap de Creus, hi ha un recorregut a peu pel paratge de Tudela amb el guiatge de Xavi Camps, guia acreditat del Parc. El paratge de Tudela és un espai de natura únic on Dalí s’inspirava, amb una geologia i llum especials. Durant el recorregut, l’artista local Laia Bedós Bonaterra guiarà als participants per a connectar amb el paisatge a través de jocs pictòrics.

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha organitzat conjuntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu una sortida interpretativa de 6 quilòmetres a les gorges del Freser per a descobrir el salt del Grill, un espectacular salt d’aigua de 30 metres, i el bosc de la Calç. L’activitat es clourà amb una sessió de ioga dinàmic.

Per la seva banda, el Parc Natural dels Ports ha programat per al dissabte, 25 de maig, un recorregut pels paisatges de la vall de la Jepa i la Fontcalda i el diumenge 26 un itinerari de descoberta pel racó de Corretja per a conèixer els animals que hi viuen.

Al Parc Natural del Delta de l’Ebre, el dissabte 25, hi haurà una sortida en bicicleta per a conèixer la bassa de l’Encanyissada, la badia dels Alfacs i la Torre de Sant Joan, i el diumenge 26, una jornada de portes obertes a les exposicions de la Casa de Fusta i l’Ecomuseu.

El Parc Natural de la Serra de Montsant ha organitzat per al dissabte 25 un taller de fotografia de camp sobre els valors geològics del Parc amb el guiatge del fotògraf expert Ferran Aguilar.

Al Parc Natural Cadí-Moixeró hi ha programat per a aquest divendres, dia 24 de maig, una ruta a peu des del Pla de l’Escobairó fins la Torre de l’Escobairó. La caminada es completarà amb una activitat de moviment conscient i respiració a càrrec d’Anna Solergibert. El dissabte 25 també hi haurà una sortida ornitològica d’identificació en vol d’aus rapinyaires.

El Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, que enguany compleix 40 anys, ha previst el 25 una sèrie de visites guiades per a conèixer la història de la casa forestal de la Pena i la seva importància en la gestió del bosc de Poblet.

Finalment, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha organitzat el mateix divendres 24 un bany de bosc en el bosc madur de Cabanyes entre Valls, que es completarà amb una activitat d’observació astronòmica i un sopar.