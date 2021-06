L’efecte de la primavera en el vi

Diu la dita, “La Primavera, la sang altera” i fins i tot en els vins això és una realitat.

És l’època de l’any quan tot explota. Creixen les flors, l’herba es fa alta i, pels al·lèrgics apareix el maleït pol·len.

Nosaltres també la notem, tenim ganes de sortir, xerrar, compartir, allargar-nos al capvespre en una terrassa de bar qualsevol i sortir a dinar o a sopar….

I els vins? Doncs els vins també ho noten, i tant si ho noten!!! Si tastem vins, sobretot d’aquests que anomenem joves, aquells que no tenen cap tipus de criança, es mostren amb tot l’esplendor, apareixen tots aquells aromes tan atractius com, en els vins blancs per exemple, aromes a fruita blanca, fruita d’os, anisats, cítrics…. Així com en els vins negres hi trobarem records de maduixes, gerds, mores, cacau….

Però no tot és tan bonic per a tots els vins.. n’hi ha, sobretot aquells que tenen una criança amb les mares o bé han passat per fusta, que es “descompensen” i necessiten més repòs, un repòs que duri fins a la tardor, l’època de la verema, quan el raïm ja ha madurat i el cep lentament es va despullant i adormint per passar l’hivern, és llavors quan aquests vins, amb aquesta calma, comencen a expressar tot el seu potencial…

Això em porta a recordar el conte de la cigala i la formiga, mentre una canta i balla, l’altra va treballant, a l’hivern, mentre la segona està tranquil·la, l’altra tremola.

També em porta cap algun concurs de vins, que ara es decideixen els vins finalistes i la final, just al mes de setembre, descobreix més cigales que formigues…

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012