Canvi de gespa a l’Estadi Nacional

L’Estadi Nacional d’Andorra (SFG)

El Govern ha aprovat l’obertura del concurs públic per a contractar una empresa per a dur a terme el canvi de gespa de l’Estadi Nacional i, així, substituir l’actual sistema natural híbrid per un d’artificial de màxima qualitat. L’objectiu d’aquests treballs és poder donar resposta a les necessitats de major ús i polivalència d’aquesta instal·lació i, d’aquesta manera, acollir entrenaments i competicions esportives de futbol i de rugbi.

En aquest sentit, un dels requisits que estableix el concurs és que el sistema de gespa artificial disposi dels certificats FIFA QUALITY PRO i WORLD RUGBI per tal d’acollir amb total garantia els entrenaments i competicions tant nacionals com internacionals d’aquests dos esports.

D’altra banda, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, encarregat de la gestió d’aquesta instal·lació, es reserva que el canvi de gespa es pugui fer entre l’agost de 2024 i l’agost de 2025, en funció del calendari esportiu.

El procediment del concurs és internacional, ja que no existeixen al país empreses que disposin de plantes de producció de gespa artificial, i la modalitat del concurs és d’urgència, amb l’objectiu d’escurçar el termini de la licitació i adjudicació de contracte de conformitat amb la Llei de contractació pública.