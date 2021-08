L’Ermita és un 100 punts….sempre!!!

Fa pocs dies, es va publicar al Wine Advocate, possiblement la guia de vins més famosa del món, més coneguda com la Guia Parker, que a L’Ermita 2019 de l’Alvaro Palacios l’han reconegut amb 100 punts. La màxima puntuació que dóna aquesta guia.

He tingut la sort, de poder tastar l’Ermita vàries vegades, i més que poder tastar aquest vi de producció limitadíssima, he pogut conèixer l’Álvaro Palacios i l’Oriol Castells, la seva mà dreta, sobretot al Priorat. He tingut la sort d’anar a la vinya i de visitar el Celler.

Com sempre em deia un vell amic, si tens un gran producte, si el toques gaire, només el pots espatllar i, crec que a l’Ermita li passa una cosa semblant. L’orientació, nord-est i l’edat de la vinya, hi ha ceps amb més de cent anys, només pot donar raïm excel·lent, si l’anyada és una mica benevolent. És tan així que des que l’Álvaro, i no només ell, sinó d’altres, es va instal·lar al Priorat, han après que amb aquestes vinyes màgiques que amaga el Priorat l’únic que es pot fer és acompanyar-les perquè elles soles s’expressen, sense necessitat d’afegitons ni d’en mascarar el resultat que dona’n.

I és que l’Ermita, des de sempre ha estat l’abanderat del Priorat i gràcies a aquest vi, aquesta Denominació d’Origen Qualificada es va donar a conèixer al món.

A nivell personal, l’Ermita no té 100 punts perquè ho digui un senyor que es dedica a fer una guia. Té 100 punts, per la vinya centenària, per l’orientació, per la dificultat de treballar aquestes vinyes, per la textura que té el vi (textura única en el Priorat), per la feina feta de l’Álvaro Palacios i tot l’equip.

Segurament, n’hi haurà molts que direu que el preu és prohibitiu, però, algú es queixa de depèn quin preu tenen vins arxiconeguts que ens arriben de França? No, ja ho tenim assumit i, un Châteaux és un Châteaux.

Algun dia, aprendrem que el preu d’un vi es mesura no només pel líquid que hi ha dins, sinó per la història, la tradició i altres factors que defineixen aquest vi.

De moment només em puc alegrar i felicitar aquests nous 100 punts de l’Ermita i que aviat n’hi hagi més, perquè s’està treballant molt bé i ara només falta que algun “crític” ho vulgui descobrir i enamorar-se bojament.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012