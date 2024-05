L’atur a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran baixa a un 2,4% a l’abril, però es perden més de 1.100 afiliats a la Seguretat Social

Polígon industrial de Montferrer (RàdioSeu)

L’atur s’ha reduït un 2,4% a l’abril de 2024 a la demarcació de Lleida. En xifres totals, això representa 367 aturats menys que el mes anterior, cosa que deixa la xifra actual en 16.792. Si es compara amb un any enrere, el descens ha estat de 750 persones (-4,28%). Per sectors, el gruix principal d’aturats segueix sent en els serveis, amb 11.107 (tot i un lleuger descens, de 214 persones), seguit a molta distància per la indústria, amb 1.550 (-14); l’agricultura, amb 1.512 (-65), i la construcció, amb 1.263 (-35). I per gènere, 9.792 persones sense feina són dones; i 7.000, homes.

Aquest lleu descens de l’atur no ha impedit, però, que a l’abril les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran hagin perdut 1.111 afiliats a la Seguretat Social, cosa que representa un descens de persones cotitzant, que ara són 202.085 (-0,55%). De fet, la demarcació lleidatana és l’única de Catalunya que ha perdut afiliats a l’abril, perquè al conjunt del país van augmentar un 0,89% (+33.089) fins a arribar als 3.764.170 ocupats. Respecte d’un any enrere, l’augment ha estat del 2,41% (+88.440).