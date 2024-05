Aprovada la llei que regula la professió d’auditoria al país, sota els principis de rigor i transparència

El conseller general de la majoria, Salomó Benchluch, durant la seva intervenció (Consell General)

El Consell General ha aprovat aquest dilluns, en sessió ordinària, el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, amb els vots favorables dels grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates i Ciutadans Compromesos) i de la resta de la Cambra. D’aquesta manera, queda regulada al país la professió d’auditoria “sota els principis fonamentals de rigor, transparència i independència“, tal com ha remarcat el conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Salomó Benchluch, en la seva intervenció en defensa de la llei. Es tracta d’una professió amb una “llarga trajectòria al país” i, “vista la seva importància i responsabilitats associades”, era indispensable “confeccionar una normativa adaptada al sector i a Andorra“, ha manifestat Benchluch.

El conseller taronja ha recordat que, en el treball sobre la llei, “s’ha fet una intensa feina per a copsar els neguits dels diferents col·lectius implicats”. D’aquesta manera, el sector que fins ara practicava aquesta activitat de manera professional “quedarà autoritzat a continuar exercint-la d’una manera regulada, evitant així formes d’intrusisme“. Així mateix, ha recalcat Benchluch, amb aquest text es regulen les entitats que estaran obligades a realitzar una auditoria de comptes de forma anual: entitats d’interès públic o que estiguin subjectes a supervisió per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), i societats anònimes i de responsabilitat limitada que compleixin amb els criteris fixats en aquesta llei.

D’altra banda, ha explicat el conseller, “la llei introdueix un element innovador: qualsevol empresa amb una facturació superior a 10 milions d’euros durant dos anys consecutius, s’auditarà“, reforçant així la transparència davant dels organismes internacionals i l’accés a fons europeus, en cas d’aprovar-se l’Acord d’associació amb la UE.

Per tot plegat, ha conclòs, la llei “garanteix uns estàndards de qualitat homologables internacionalment i d’acord amb els criteris ètics i deontològics de la professió d’auditoria“.





Recuperació de patrimoni cultural i històric

També en la sessió d’aquest dilluns s’ha aprovat -amb els vots favorables de tota la Cambra a excepció de l’abstenció d’Andorra Endavant-, el crèdit extraordinari de vora 2,8 milions d’euros per a respondre a les despeses derivades de l’adquisició de les pintures murals de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella: La flagel·lació i El bes de judes.

La consellera general Demòcrata, Meritxell Alcobé, ha realçat el valor patrimonial del conjunt pictòric, sent “el referent més important de la pintura mural de 1200, no només a Andorra sinó en l’àmbit del Bisbat d’Urgell“. “Són excepcionals per l’estil pictòric i la innovació iconogràfica“, ha afegit. Per això, ha celebrat la “diligència, discreció i responsabilitat del Govern en la gestió del nostre patrimoni”, també donant compliment a la Llei de patrimoni cultural, la qual estableix que “l’Estat ha de dur a terme les accions necessàries per a la recuperació dels béns culturals que hagin sortit il·legalment del territori andorrà”, com és el cas d’aquestes pintures murals, venudes a un antiquari l’any 1926.

Finalment, Alcobé també ha agraït la bona negociació duta a terme pel Govern, que ha permès arribar a un acord d’adquisició amb la família que tenia les pintures murals, per 2,8 milions d’euros. L’any 2008, quan també es va negociar amb la família, l’acord s’havia establert en els 3,8 milions.

Un altre punt tractat en la sessió del Consell General ha estat la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, entrada de manera conjunta per tots els grups i aprovada per unanimitat de la Cambra. Concretament, i tal com ha explicat la consellera general Demòcrata Carol Puig, les modificacions permetran que el personal del Consell General, dels seus organismes adscrits i del Tribunal Constitucional, siguin considerats particips del pla de pensions de la Funció Pública, igual que la resta de funcionaris de l’Estat.

També s’ha aprovat el Projecte de llei sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats, per a continuar “homologant el sector bancari i financer d’Andorra als estàndards internacionals“, ha defensat el conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané.

Finalment, s’ha aprovat la moció del Grup Socialdemòcrata instant el Govern a redactar i aprovar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi (2024-2028) en un termini màxim de tres mesos, després de la introducció de les sis esmenes presentades pels grups de la majoria.