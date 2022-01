Bon 2022!!

Hem arrencat l’any nou amb un sabor agredolç, per una banda esperançats de poder deixar enrere la pandèmia que fa dos anys que arrosseguem, per l’altra, qui hagi pogut sobreviure al tancament de locals, anirà amb els peus de plom. Perquè el que és clar és que per molt que hi hagi gent al local, es nota un ambient enrarit, falten les ganes i l’alegria que hi havia hagut.

Agredolç també és el sentiment cap al vi. Ara comencen a sortir els primers vins de l’any, altres sortiran més endavant. Hi ha ganes de tastar les noves anyades, possiblement no seran excel·lents però ganes de tastar la feina feta per cellers, enòlegs, viticultors i sommeliers… Aquesta és la part més dolça. La part més agre, sens dubte serà la pujada de preus que patiran els vins.

Personalment, el sistema que s’utilitza a França, on hi ha anyades que pugen el preu i altres que es torna a baixar, depenent de la qualitat de la collita, el trobo realment molt encertat per donar valor a les diferents collites i a la noció d’anyada.

Aquí, habitualment, quan l’anyada és bona pugem el preu i, ho trobo perfecte, ara bé, quan la collita següent no té la mateixa qualitat, com a molt no toquem el preu.

Després ens queixem que es beu poc!!!

Aquest any però, tot i que la collita no ha estat la millor, ni molt menys, els preus hauran de pujar i no és perquè es pagui més als pagesos pel raïm, que seria collonut i totalment justificat, no. Els preus pujaran per altres elements, o sigui, l’ampolla, els taps, el paper per a les etiquetes, el cartró de la caixa i pel transport….

Ara ja podem estar atents a què hi ha dins de l’ampolla i no a una etiqueta més o menys maca… Ara ja sabreu què esteu pagant!!! Al loro!!! Com diria aquell!!!

Només podem esperar que aquest 2022 sigui una collita excel·lent….però això ja ho sabrem d’aquí uns mesos….tic, tac.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012