Balanç agredolç de la secció d’esquí de fons de la FAE

Aquest dilluns ha tingut lloc, a la seu d’Andbank, el balanç de la temporada d’esquí de fons. Foto: FAE

Avui dilluns ha tingut lloc a la seu d’Andbank, patrocinador principal de la secció d’esquí de fons de la FAE, el balanç de la temporada de l’estructura. L’acte ha comptat amb la presència de Laura Orgué, directora de l’equip de fons, el tècnic Xabier del Val, a més del secretari general de la FAE, Lluís Ruiz, i Maria Suárez, directora Banca País d’Andbank.

L’anàlisi de l’estructura de l’Irineu Esteve

Laura Orgué, directora de la secció de fons de la FAE durant la campanya 2023-2024, i que deixa el càrrec per motius personals en mans de Xabier del Val, ha fet el balanç de l’Irineu Esteve: “Ha estat la primera temporada de l’Irineu amb l’equip noruec -Team Aker-, i la fórmula era que tenia suport tècnic per part de l’equip amb dos skimen. Aquest any ha estat marcat per la lesió, però l’equip ha estat una bona experiència i és una fórmula que pot funcionar”. “Ell va començar amb l’equip una mica tard, va fer un parell de concentracions, però a les competicions, havia tocat menys neu que altres temporades. Però, l’inici va ser positiu no tant per resultats sinó per sensacions”, ha continuat explicant Orgué. “Tot augurava una bona temporada. Va continuar amb aquesta línia, amb bona performance per part d’ell i una 18a posició a Gallivare als 10km patinadors. Tot pintava bé, però a partir d’aquí les molèsties no li han permès fer massa”.

Així, segons la fins ara directora de la secció, Esteve “es va centrar en la seva recuperació”. “Malauradament no va ser recuperació ràpida, però felicito a l’Irineu per la seva predisposició en tot moment”, ha dit Orgué, que considerava una “llàstima que es va perdre el més important de la temporada, el Tour d’Ski”.

Finalment, l’andorrà va poder reaparèixer a final de temporada, “sense les condicions que tots voldríem després de dos mesos pràcticament parat, però es va valorar aquesta reincorporació, primer en Copa d’Europa, després en una llarga distància i finalment en una Copa del Món, amb un resultat molt digne -43è i 40è a Falun-“. No va ser un resultat “com estem acostumats, però venint d’on veníem, va ser positiu per a acabar la temporada, recuperar-se i entrenar-se per a la temporada següent”, ha conclòs Orgué.





Del Val analitza l’equip femení

Per la seva part, Xabier del Val analitzava la temporada de l’equip femení amb Carola Vila i Gina del Rio. Primer, Del Val ha parlat de Vila: “A finals de l’estiu es va veure que alguna cosa no funcionava correctament. Vam fer descans a la tardor, però després d’un mes de competició vam veure que no pagava competir en aquella situació perquè les condicions no eren bones. Es va prendre la decisió de parar a principis de gener, per a recuperar fonamentalment la salut, que és molt important. Van ser moments realment difícils, però estic convençut que va ser una bona decisió per a poder estar en bones condicions per a preparar la següent temporada”.

Pel que fa a l’anàlisi de la Gina, Xabier del Val creu que ha estat “una temporada immillorable”. “Com a tècnic estic molt content de com va anar la pretemporada. Vam poder treballar tots els aspectes físics i tècnics que ens vam marcar en pretemporada, i estem molt satisfets per la seva dedicació, per fer una pretemporada de deu”.

“La clau va ser el bon inici de temporada al desembre, amb confiança per a fer front a la part més important de l’any”, ha dit Del Val, que ha destacat que la preparació del Mundial júnior al gener “va ser realment bona i vam arribar en bones condicions”. Després dels grans resultats, amb tres medalles -or, plata i bronze- el tècnic assegura que estan “molt contents per guanyar no només l’or sinó per haver fet tres curses molt, molt bones. Gina ha demostrat polivalència i un nivell, en general, molt bo”.

Així, també feia la seva anàlisi de la situació: “És veritat que aquestes medalles en el Mundial júnior va deixar una mica en l’ombra haver guanyat la FESA Cup -antiga OPA-, però cal recordar que al principi de temporada l’objectiu principal era la FESA”. De fet, el tècnic ha parlat de la millora de nivell dels països que no són escandinaus: “Moltes vegades els països escandinaus són la referència, però la FESA Cup ha demostrat que és un circuit amb un nivell realment bo que ens serveix molt”.

També ha destacat, Del Val, l’experiència de la Gina a Lahti, a la Copa del Món, que va ser “la cirereta del pastís -va acabrr 16a a les qualis de l’sprint i 21a a les finals d’aquesta prova-, una bona experiència aprofitant el seu bon estat de forma”.





Xabier del Val substituirà a Laura Orgué

Per motius personals, Laura Orgué deixarà el seu càrrec com a directora de la secció. Així, serà Xabier del Val qui agafarà el càrrec per tal de donar-li continuïtat a la gestió de l’equip tant masculí com femení.





Irineu Esteve: “Vam començar bé, però es va capgirar pel mal d’esquena”

“El balanç no és positiu. Hem pecat en alguns aspectes, però sí és cert que la intenció d’aquest equip ha sigut molt favorable. Vull agrair la gestió feta per la Laura Orgué, perquè sense ella, si ha sigut una temporada difícil, hagués estat impossible”.

“A nivell de resultats vam començar bastant bé a les primeres FIS a Beitostoelen, amb temps de pèrdua respecte al primer mot bo. Després a Ruka no ens van acabar de sortir les coses, però les sensacions i tot semblava que estàvem en un bon estat de forma. A Gallivare vaig fer la 18a posició que crec que és el millor resultat que tinc en un 10km”, ha explicat l’andorrà, que reconeix que tot semblava “que anava al bon lloc, però es va capgirar tot amb el mal d’esquena i la lesió”. Després, en el seu retorn, l’andorrà va intentar el top30 a l’última Copa del Món, “però malauradament no va sortir”. Amb tot, Esteve no vol deixar d’agrair “a Andbank i a tots els patrocinadors que tenim, que estan al darrera nostre durant molts anys”.





Gina del Rio: “Estic molt contenta”

“Aquesta temporada ha sigut la millor de la meva vida, amb uns resultats que no m’hagués imaginat mai. Estic molt contenta de com hem treballat tot l’equip i del progrés tant físic com tècnic”. L’andorrana es mostra “molt satisfeta” de les tres medalles aconseguides als Mundials júnior de Planica (Eslovènia): “Ara ho recordo amb molta estima i com un moment molt especial”.