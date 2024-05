La Trenca homenatjarà al poeta Màrius Torres i rebrà l’escriptor Agustí Pàniker

El metge i poeta, Màrius Torres (Editorial Fonoll)

Setmana de traca a la llibreria La Trenca d’Andorra la Vella. Aquest dimarts, 7 de maig, es durà a terme un homenatge al poeta lleidatà Màrius Torres i, divendres vinent, es rebrà l’escriptor Agustí Pàniker, en una activitat que forma part del cicle ‘Geografies’. Ambdós actes seran a les 19 hores.

Eva Arasa, Roser Carol i Iago Andreu-Sotelo llegiran en veu alta fragments de l’obra poètica de Màrius Torres; Noemí Rodríguez serà la veu narradora i també s’escoltaran les poesies musicades de la mà de Francesca Guardiola, acompanyada del guitarrista, Diego Galdón.





Sobre el poeta

Màrius Torres va néixer a Lleida, el 1910, en una família benestant, però la seva vida va canviar radicalment quan, l’any 1935, contrau una grip, les conseqüències de la qual arrossegarà tota la vida i condicionarà també la seva obra, publicada pòstumament a Mèxic pel seu amic Joan Sales.

Malgrat totes les adversitats i la seva mort prematura, als 30 anys, Torres, és considerat actualment un dels poetes catalans més importants i influents del segle XX. La seva obra presenta una gran qualitat i riquesa tècnica, una alta intensitat moral i sentimental i els seus versos són musicals i lírics.





Cicle Geografies: “El paisatge religiós de la Xina”, amb Agustí Pàniker

La xerrada “El paisatge religiós de la Xina”, serà un breu repàs a les grans tendències religioses de la Xina (taoisme, confucianisme i budisme) per a veure com aquestes tradicions es difuminen al llarg dels segles per a donar forma a una “religiositat xinesa”.

Agustí Pàniker va néixer a Barcelona, el 1959, i és fill del filòsof Salvador Pàniker i la dibuixant Núria Pompeia Vilaplana. És autor dels llibres El jainismo i Índika, Amb una sensibilitat post-colonial i pluralista, el propòsit de Pàniker és una descolonització dels clixés, tòpics i narratives que poblen la manera d’entendre el món índic. És un intent de neutralitzar l’agressiva visió occidental de la modernitat i mostrar que hi ha altres maneres d’estar en el món, de veure’l i d’entendre’l.

L’obra més recent de Pàniker, Els sikhs, és una anàlisi molt completa d’aquesta important comunitat índia, amb la seva història, la seva religió i els seus costums.

En alguna ocasió, Pàniker s’ha definit com un mediterrani que enyora l’Índia i a qui apassionen l’escriptura, la música i els viatges. Pàniker ha resumit la seva trajectòria intel·lectual i espiritual en una entrevista al llibre Espirituals sense religió, de Laia de Ahumada.