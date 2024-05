Escanyabocs: La Seu vol ser referent al Pirineu de l’esport en el medi natural

Presentació de l’Escanyabocs 2024 (Aj. la Seu)

Els dies 18 i 19 de maig, la Seu d’Urgell tornarà a viure un cap de setmana multiesportiu en el seu entorn natural, tenint com a epicentre de les 7 proves que s’hi porten a terme, el Parc Olímpic del Segre. Així ho han anunciat avui dilluns l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, en la presentació de la dissetena edició de l’Escanyabocs que organitza el Servei Municipal d’Esports amb la col·laboració de les entitats i clubs esportius de la nostra ciutat.

Barrera ha remarcat que l’Escanyabocs és la prova esportiva que transcorre en el privilegiat entorn natural de la Seu i els seus voltants “més singular que s’organitza al Pirineu”. L’alcalde de la Seu ha volgut destacar també la feina realitzada pel Servei d’Esports, així com de les entitats i clubs esportives amb la seva activa col·laboració per a fer possible, any rere any, aquest macro esdeveniment esportiu durant tot un cap de setmana. “Això -ha reblat l’alcalde Barrera- fa que ens doni capitalitat també a nivell esportiu i a reforçar el relat que la Seu d’Urgell sigui ciutat d’esports“.

Per la seva part, la regidora d’Esports Bàrbara Romeu ha explicat el programa esportiu de l’Escanyabocs 2024 que engloba una edició més, les proves de cursa de muntanya, el raid d’aventura-Memorial Emma Roca, l’orientació, la pedalada BTT, la marxa nòrdica, l’Open d’escalada, el MiniEscanyabocs i l’Escanyabocs de Ferro.

La regidora d’Esports ha volgut agrair l’organització tècnica de l’Escanyabocs a la Unió Excursionista Urgellenca, Club Xino-xano Orientació, ACE Bombers Seu, Associació ciclista Urgellenca i Associació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus.





Les proves

CURSA PER MUNTANYA

Cursa llarga:

Enguany s’ofereix una cursa amb un recorregut llarg de 23,6 km i un desnivell de 1.531m+.

La prova se celebrarà el dissabte dia 18 de maig, amb la sortida de la cursa a les 9:00 hores. Se circularà per un recorregut utilitzat ja, en part, per a una edició anterior de l’Escanyabocs, però amb diferents sorpreses i modificacions per tal que se segueixi descobrint els camins i corriols de la Seu d’Urgell i del seu entorn.





Cursa curta:

El recorregut curt serà de 12,6km i un desnivell de 662m+.

Compartirà, també el 18 de maig, lloc i punt de sortida i bona part del recorregut amb el circuit de la cursa llarga. Paisatges i corriols compartits, però amb un nivell d’exigència una mica menor.





RAID

Horaris i punt de trobada:

El Raid Escanyabocs 24 Memorial Emma Roca se celebrarà el dissabte 18 de maig, a les 14:00 hores, al Parc del Segre i tindrà una durada de tres hores i mitja.





Proposta de proves:

Les parelles participants s’hauran d’enfrontar a algunes de les proves tradicionals com l’orientació a peu, l’orientació en bicicleta, el tir amb arc o l’escalada, però en un format una mica diferent ja que els participants hauran d’organitzar-se com volen completar tots els reptes. L’estratègia, doncs, tindrà un paper molt important en el desenvolupament del raid i en el seu resultat.

A banda, com és tradicional, s’han incorporat algunes proves sorpresa per a potenciar l’esperit d’aventura d’aquest raid.

L’organització tècnica del Raid va a càrrec de l’Associació Cultural i Esportiva Bombers Seu.





CURSA ORIENTACIÓ

Horaris i punt de trobada:

L’organització tècnica de la prova d’orientació corre a càrrec del Club Xinoxano Orientació.

El punt de trobada i d’inici de la prova serà a l’entrada del poble de Castellciutat, el dissabte 18 de maig, a les 18:00h, on es recolliran les targetes de control i s’explicarà el funcionament de la prova.

L’inici de la prova serà a les 18:30 hores.





Format de la prova:

La modalitat de la cursa d’Orientació de l’Escanyabocs 2024 serà tipus esprint en terreny urbà. Les fites estaran ubicades a la zona urbana de Castellciutat i al centre històric de la Seu d’Urgell. Les persones participants s’hauran de desplaçar a peu amb l’objectiu de realitzar tots els controls en el mínim de temps possible i sense ordre determinat.

Els controls estaran ubicats en el terreny de competició i marcats amb un cercle vermell en el mapa que serveix de referència per a trobar-los.

La durada total de la cursa serà, com a màxim, de 1h30.

L’inici de la primera part de la cursa estarà ubicada a la plaça de l’Arbre de Castellciutat. Totes les persones participants s’hauran de desplaçar fins a aquest punt. El mapa es lliurarà en el moment de la sortida. Les persones participants o els equips sortiran de manera esglaonada, cada 30 segons.

Un cop les persones o els equips participants hagin finalitzat aquest primer mapa, s’hauran de desplaçar a la zona que s’indiqui per tal de realitzar la segona part de la cursa, amb un altre mapa, on caldrà aconseguit de nou tots els controls marcats en el plànol. L’arribada estarà situada al Parc Olímpic del Segre, marcada al mapa amb una doble rodona vermella.

El cronometratge de la prova es farà mitjançant cronòmetre i el sistema de marcatge serà manual amb pinça perforadora i marcant una targeta de control.

La cursa es pot realitzar individualment o en equip. Es lliurarà una targeta a cada membre de l’equip, ja que tots hauran de passar per tots els controls i marcar-los. Les persones participants que realitzin la cursa en equip han d’anar juntes i no es poden separar durant tota la prova.

Tots aquells controls marcats erròniament en una altra casella, no seran vàlids.

La persona participant o l’equip guanyador serà qui realitzi correctament tots els controls dels dos mapes i arribi a l’arribada situada al Parc del Segre amb el menor temps possible.





ESCALADA

Es manté el format Open potenciant el fet que es pugui escalar el màxim número de vies i de dificultats variades.

En principi i en funció del número de participants, es farà una primera fase classificatòria per a accedir a la fase final.

S’equiparan 15 vies, la majoria de les qual seran inèdites i especialment equipades per a la prova Escanyabocs’24.





Horaris i punt de trobada:

La prova d’escalada es durà a terme al rocòdrom del Parc del Segre, el dissabte, 18 de maig, entre les 18:00 i les 22:00 hores la part d’escalada lliure i classificatòries. A continuació es disputaran les finals absoluta masculina i femenina. En funció del nombre de participants, l’organització es reserva el dret d’establir una categoria U15.

L’organització tècnica de l’Open d’Escalada va a càrrec de la Unió Excursionista Urgellenca.





MINIESCANYABOCS

Curses per muntanya Mini Escanyabocs:

Com a prova inclosa en el Circuit Fer de Curses per Muntanya, l’Escanyabocs ofereix una doble oportunitat de participació a la canalla, dins de la proposta de MiniEscanyabocs.

Cursa per a categories júnior i xics, amb 6,8 km i un desnivell de 300+.

Cursa per al Circuit Fer Petit, amb 4,5 km i desnivell de 340-.





Raid:

Incloent proves de caiac, orientació a peu i escalada.





MARXA NÒRDICA

Enguany la marxa Nòrdica de l’Escanyabocs presenta una ruta inèdia que uneix Andorra amb la Seu d’Urgell a través de corriols i fantàstiques vistes que mostren l’autenticitat dels paisatges presents al territori.

Recorregut llarg

Recorregut llarg. 20,91 km – 375 m desnivell positiu – 1.745m desnivell negatiu:

L’itinerari llarg s’inicia a la Rabassa, al pàrquing de la cota superior de Naturland on l’autocar deixarà als participants.

L’inici es farà a peu (10 minuts) fins a la Font dels Traginers on, ja arribats a l’Alt Urgell, hi haurà els primers senyals que portaran per prats d’alta muntanya fins al Cap del Boix. Més enllà, caldrà prendre el corriol que, baixant fort, durà fins a Estamariu, on hi haurà el primer avituallament de líquid i sòlid.

Sortida d’Estamariu agafant el corriol que porta a Castanyes i, després, a Llirt tot creuant el torrent de l’Ossa. Continuarà pel camí dels miradors, obert cap al sud i que regala vistes imponents de l’Urgellet i el Cadí. Se surt al banc de Calvinyà, on hi haurà el segon avituallament de líquid i sòlid i es baixarà pel camí de Calvinyà fins la Seu d’Urgell i el Parc del Segre.





Recorregut curt

Recorregut curt. 11,75 km – 324 m desnivell positiu – 717 m desnivell negatiu:

L’itinerari curt surt d’Estamariu, on l’autocar deixarà als participants l’autocar i per on es continuarà plegats amb les persones que prenen part en el recorregut llarg.

La sortida es farà des d’Estamariu agafant el corriol que va fins a Castanyes i, després, a Llirt tot creuant el torrent de l’Ossa. Continuarà pel camí dels miradors. Obert cap al sud que regala vistes imponents de l’Urgellet i el Cadí. Se sortirà al banc de Calvinyà, on hi haurà un avituallament de líquid i sòlid i es baixarà pel camí de Calvinyà fins a la Seu d’Urgell i el Parc del Segre.





PEDALADA BTT

Recorregut curt:

La proposta de la Unió Ciclista Urgellenca és un recorregut de 20,4 km i 358,4 metres de desnivell positiu acumulat, amb sortida i arribada al Parc del Segre. El recorregut, enguany, circula per la riba esquerra del Segre.

Es tracta d’un recorregut senzill, sense dificultats tècniques i a l’abast de tothom.





Recorregut mitjà:

Una segona proposta de recorregut amb 36,7 km i 1.331,4 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada al Parc del Segre. Una proposta diferenciada del recorregut curt.

Es proposa un circuit divertit en el qual es combinarà la pista amb corriols sense dificultat tècnica per a les persones acostumades a la BTT. Altament recomanable per a un nivell mig-alt.





Recorregut llarg:

Una tercera proposta top de recorregut, en primera instància de 44,6 km i 1.633,9 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada al Parc del Segre. Comparteix una part del recorregut mitjà i es treballa per a mirar d’ampliar una mica més el recorregut i afegir-hi uns pocs quilòmetres més per a acabar de definir una proposta més interessant i estimulant.

Es tracta d’un circuit divertit que combina la pista i el corriol en el tram que comparteix amb el recorregut mitjà. A partir de la separació d’aquest tram, es torna una mica més exigent per la presència de corriols més tècnics. Ideal per a persones acostumades a la BTT i amb un nivell alt.





Horaris i punt de trobada:

La pedalada BTT es disputarà el diumenge 19 de maig. La sortida serà simultània per a tots tres recorreguts a les 8:30 hores des del Parc del Segre. L’organització tècnica de la Pedalada BTT corre a càrrec de la Unió Ciclista Urgellenca.

Escanyabocs ’24 és una prova multiesportiva oberta a participants majors de 14 anys (nascuts i nascudes l’any 2010 o anteriors). Els participants menors de 18 anys ho podran fer amb una autorització d’una persona progenitora.





INSCRIPCIONS

La inscripció a l’Escanyabocs’24, a qualsevol de les seves proves, té un cost de 20 euros que inclou el dret de participació, dorsal, assegurança d’accidents, avituallaments, part del material necessari per a cada prova (mapes d’orientació, elements per al raid, etc.), dinar de cloenda i impostos. La inscripció a la prova Open d’Escalada Escanyabocs té un preu de 10 euros.

Tothom que ho desitgi pot incloure en la inscripció la samarreta oficial Escanyabocs’24, un disseny exclusiu de Tuga Sportwear per a Escanyabocs a un cost reduït de 5 euros. Es disposa de samarretes en patronatge per a home i dona i en diferents talles.

Amb l’esperit de fer de l’Escanyabocs una experiència multidisciplinària i única, la inscripció a qualsevol prova addicional només té un cost de 5 euros.

La inscripció al Mini Escanyabocs està oberta a nens i nenes de 8 a 13 anys (nascuts i nascudes entre 2011 i 2016). En aquest cas serà necessari també una autorització de la persona progenitora. El cost d’inscripció al Mini Escanyabocs és de 10 euros.

El termini per a formalitzar les inscripcions es tancarà el dijous, 16 de maig, a les 23 hores. No s’admetran inscripcions els dies de cada prova.

Cal recordar que Escanyabocs és una cursa sostenible i que, entre altres mesures, es redueix l’ús d’ampolles de plàstic individuals i no es faciliten gots d’un sol ús als avituallaments dels recorreguts ni en l’avituallament final. Els participants cal que portin el seu propi got o bidó per tal que el puguin omplir.





ESCANYABOCS DE FERRO

L’Escanyabocs de Ferro és l’única prova realment competitiva de l’Escanyabocs i és per això que des de l’organització se li vol donar més transcendència i importància.

Així, l’edició de l’Escanyabocs de Ferro’24 mantindrà el nivell d’exigència i posarà a prova els més preparats i preparades. Les persones que completin la versió top de l’Escanyabocs de Ferro hauran completat un cap de setmana dur i exigent, però molt estimulant i enriquidor, una prova global d’unes 12 hores de durada en tot el cap de setmana. “Els que la completin seran uns veritables homes i dones de ferro”.

Així, per a participar en l’Escanyabocs de Ferro caldrà apuntar-se i completar les proves de Cursa per muntanya, Raid, Orientació i Pedalada (en bici tradicional, no elèctrica). En el cas de la Pedalada i de la Cursa per muntanya es pot participar també en els circuits curts, però amb un descompte de punts. El resultat de cada prova puntuarà per a la classificació final de l’Escanyabocs de Ferro. És important que, en el moment d’apuntar-se, a banda de marcar la casella de l’Escanyabocs de Ferro, marcar també les caselles de totes les proves que el conformen.