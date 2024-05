Conèixer els ponts reials anglesos a través dels secrets

Alguns ponts anglesos són autèntiques obres d’art dignes de ser visitades (Getty image)

Al llarg de la història, les monarquies han desenvolupat diverses formes de comunicació codificada per a tractar temes delicats i confidencials, especialment aquells relacionats amb la mort. En el cas de la monarquia anglesa, s’han utilitzat noms en clau per a referir-se a les defuncions dels membres de la Casa Reial. Aquesta pràctica es va fer especialment popular durant el segle XIX i principis del XX, i va donar lloc a noms enigmàtics com Pont de Menai, Pont de Forth i Pont de Tay.

Els orígens de la codificació

La necessitat de mantenir la discreció en els assumptes reials va portar a l’ús de codis per a referir-se a esdeveniments com la mort de membres de la família reial anglesa. Aquests codis sovint eren noms de llocs o elements geogràfics, aparentment innocents però amb significats ocults. Els tres noms en clau més coneguts són Pont de Menai, Pont de Forth i Pont de Tay.





Pont de Menai: El significat del primer pont

El Pont de Menai va ser construït entre el 1819 i el 1826 per l’enginyer civil britànic Thomas Telford, connectant l’illa d’Anglesey amb el continent gal·lès. Va ser un projecte innovador i un símbol de la revolució industrial. Però el nom en clau “Pont de Menai” era una referència encoberta a la mort de la princesa Amèlia, filla del rei George III, ocorreguda el 1810. La paraula “Menai” és una alteració del mot grec “Meno”, que significa “morir”.





Pont de Forth: Una altra tragèdia sota el segon pont

El segon pont que va adoptar un nom en clau va ser el Pont de Forth, un imponent pont ferroviari que travessa l’estuari del riu Forth a Escòcia. Va ser inaugurat el 1890 i va ser un dels ponts més llargs del món en aquell moment. El nom en clau “Pont de Forth” feia referència a la mort del príncep Albert, el consort de la reina Victòria, ocorreguda el 1861. “Forth” era una al·lusió a “fourth” (quart), referint-se al quart fill del rei George III.





Pont de Tay: El tercer en la tríada de secretisme

El tercer pont en aquesta tríada és el Pont de Tay, un pont ferroviari sobre el riu Tay, a Escòcia, inaugurat el 1878. L’ús d’aquest nom en clau estava relacionat amb la tragèdia del 1879, quan un pont anterior que travessava el mateix riu es va ensorrar, provocant la mort de moltes persones. El nom “Tay” era una referència al rei Eduard VII, llavors príncep d’Anglaterra, qui va ser conegut com a “Tay” dins del cercle de la reialesa.

Aquests noms s’han fet servir també per a la defunció dels últims membres reials. Com a exemples tenim, que el pont de Tay va ser la frase utilitzada per als preparatius funeraris de la mort de la reina mare, i va servir d’inspiració per al de la princesa Diana de Gal·les; l’Operació Pont de Forth es va referir al funeral del príncep Felip d’Edimburg, mort en 2021, l’Operació Pont de Londres es va referir al de la regna Isabel II i l’Operació Pont de Menai és la planejada per al rei actual, Carles de Gal·les.