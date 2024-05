Destinacions gastronòmiques per a “viatjar amb bon gust”

Sushi, cuina tradicional japonesa (AMIC)

Quan viatgem ja no només busquem monuments o paradisos naturals; ara, la gastronomia juga un paper crucial en la nostra elecció. Des de sabors locals autèntics fins a experiències culinàries sofisticades, els viatges gastronòmics han esdevingut una tendència en alça, oferint una manera única de connectar amb la cultura d’un lloc. Segons la World Food Travel Association (WFTA), al voltant d’un 53% dels viatgers escullen la seva pròxima destinació influenciats pel menjar i la beguda del lloc.

Espanya

Amb la seva diversitat regional i rica tradició culinària, Espanya és un destí ineludible per als amants de la gastronomia. Des de les tapes d’Andalusia fins als sabors intensos de la cuina basca a San Sebastián, cada regió ofereix una experiència única. Amb una àmplia gamma de productes autòctons com el pernil ibèric, l’oli d’oliva i el vi, Espanya sedueix amb cada mossegada.

Itàlia

Itàlia és sinònim de bona menjar, i cap lloc ho representa millor que la Toscana. Amb la seva tradició agrícola rica en oliveres, vinyes i camps de tomàquets, aquesta regió ofereix una varietat de sabors autèntics que reflecteixen la seva història i cultura. Des de la pasta fresca fins als formatges artesanals i els vins de renom mundial, cada plat val la pena.

Japó

La cuina japonesa no és només una altra opció culinària; és una forma d’art. Amb la seva atenció meticulosa als detalls i la qualitat dels ingredients, Japó ofereix una experiència gastronòmica única en el món. Des de les delícies del sushi i el sashimi fins als ramen fumants i les tempures cruixents, cada plat revela la complexitat i l’elegància de la cuina japonesa.

Perú

Convertit en una de les principals destinacions per als amants de la gastronomia a nivell mundial, Perú, i sobretot Lima, atrau una gran quantitat de visitants. La cuina peruana criolla, coneguda per plats emblemàtics com el ceviche, s’entrellaça de manera harmoniosa amb la influència de la gastronomia xifa, sorgida de la migració xinesa al país, i la cuina nikkei, que fusiona la tradició japonesa amb els ingredients locals.





Per Tot Sant Cugat