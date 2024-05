Jocs en català: “No puc! Tinc assaig”

El joc “No puc! Tinc assaig”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “No puc! Tinc assaig”.

El d’aquesta setmana, és un joc de taula amb 81 cartes de músics amb instruments i personatges relacionats amb la temàtica de les bandes de música municipals i tota la cultura que les envolta. “No puc! Tinc assaig” és un joc tot just estrenat ja que va començar a comercialitzar-se el passat 29 d’abril de 2024. El seu creador i, alhora fabricant, és Joan Marc Clofent. En joc està concebut per a que hi participin de 2 a 4 jugadors, a partir dels 8 anys. Una partida pot durar sobre els 15 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística