Perdent l’origen

Les Denominacions d’origen, s’entenen per donar valor a unes característiques i tipicitat d’una zona en concret.

Aquestes poden ser, a partir d’una sola vinya fins a grans extensions.

Així, podem trobar, des del Romanée Conti, una vinya que no arriba a dues Hectàrees i que és una denominació en si mateixa fins, per exemple, la D.O.Ca Rioja.

Últimament, hi ha diversos productors que marxen de les Denominacions d’Origen, perquè o bé no estan d’acord amb aquesta denominació o bé, volen agafar altres camins i això no els hi permet ser dins d’aquesta D.O.

D’aquesta manera, cada cop, estan agafant més protagonisme els productors que la zona en concret. I crec, que està bé, perquè són els productors els que fan crèixer les Denominacions d’Origen a través de la seva feina.

fa una setmana, hem viscut un cas tot el contrari i a més, la Denominació d’Origen que ha “rebut” és una de les més importants que hi ha…perquè…tothom coneix el Champagne,oi?

La A.O.C (Apellation d’Origine Controlé) Champagne és la més septentrional de França i perquè no dir-ho, és el vi escumós per excel·lència a nivell mundial, des del dia que Dom Pérignon va veure les estrelles en aquell vi.

Doncs si, aquesta setmana, el president de Rússia ha decidit que al seu país, es dirà Champagne, el vi escumós que es faci a Rússia i la resta, haurà de posar a l’etiqueta, Vi Escumós tot i que estigui fet a la regió francesa de Champagne que és on té l’origen!!!

D’una tacada, el govern rus s’ha carregat les denominacions d’origen, perquè si!!

El que és més trist, és que hi ha alguna de les bodegues Grans de la zona que ho accepta i això, encara és pitjor que la idea del govern rus.

El vi escumós ha viscut sempre amb el problema de l’elaboració. Enlloc de fixar-nos amb les varietats, només ens hem fixat amb les bombolles.

I no vull pas entrar en el tema Cava, Clàssic Penedès o Corpinnat, que és un tema per plorar.

Avui ploraré pel Champagne o potser millor, n’obriré una ampolla, que de moment sé d’on vé!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012