Obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts de menjador escolar a l’Alt Urgell (curs 2024-2025)

Safates de menjar d’un menjador escolar. Foto: CCAU / arxiu

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) obre, avui dimarts 28 de maig, el termini per a la presentació de sol·licituds per a la percepció d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025. Aquests ajuts, que s’atorgaran per raons econòmiques, socials o geogràfiques, van adreçats a alumnes escolaritzats dins del municipi de residència, que cursin l’ensenyament obligatori o el segon cicle d’educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de la comarca. Les sol·licituds es podran presentar al Consell Comarcal fins al pròxim dijous 21 de juny.

Les sol·licituds, es podran presentar per tramesa telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. A la web del consell es pot trobar un manual per a saber com fer aquesta tramesa pas a pas. En el cas que no es pugui fer, es podrà presentar presencialment, caldrà dur la instància degudament omplerta, signada, i amb la documentació que es consideri necessària, al Consell Comarcal. Per qualsevol dubte, es pot trucar al 973353112, o bé, per correu electrònic: ensenyament@ccau.cat.

Les bases dels ajuts es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal (www.alturgell.cat). En aquestes bases apareixen especificats els requisits per a accedir als ajuts, la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud, els criteris que s’empraran a l’hora de concedir els ajuts i la quantia d’aquests, entre altres qüestions.

A més a més, es manté que per a sol·licituds del transport i menjador escolar obligatori les famílies no hauran de fer el tràmit d’alta o renovació del servei en format paper, ja que els centres educatius i el Consell Comarcal en faran la tramitació. Les famílies han de prestar especial atenció en: comunicar els canvis de domicili al centre educatiu i comunicar separacions d’unitats familiars al servei d’Ensenyament del Consell Comarcal per a poder assignar una o dues parades de transport als alumnes, entre altres circumstàncies. Per al curs vinent el transport escolar continuarà tenint una parada de transport assignada, un seient assignat i no serà possible canviar sense una justificació.