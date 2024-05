Juan Juncosa

Fa un parell de mesos vaig prometre parlar de persones que inspiren o bé per la seva trajectòria o per algun succés que ha transcendit sobre aquesta. Thomas Alva Edison és conegut per tots per inventar la bombeta. Així i tot, us animo a llegir una mica sobre ell, trobareu sens dubte coses molt interessants. Però ara m’agradaria centrar-me en el seu invent de la bombeta i la resposta que li va donar a un periodista que l’entrevistava. Segons sembla, Edison portava ja diversos intents fallits per a crear la bombeta. Quan ho va aconseguir i va fer públic el seu invent, un periodista li pregunta per tots els seus fracassos i intents.

Pel que sembla la resposta d’Edison va ser: “jo no he fracassat he descobert 999 formes de no fer una bombeta”. Aquest fet ens porta a una reflexió molt important. I és si veure els fracassos com un pas que t’acosta més a l’èxit o com alguna cosa que t’allunya dels teus somnis. La sort per al nostre món actual és que per a Edison era com un repte que cada vegada l’acostava més al seu resultat. Cada fallada era una forma de procés que no havia de seguir. Pregunta’t que tan convençut estàs d’obtenir allò que vols. I si els teus fracassos o caigudes t’allunyen o t’acosten a la teva meta. Espero que Edison pugui ser una motivació per a tu, i per a animar-te a continuar buscant persones que inspiren. Certament, pots arribar a sorprendre’t amb històries inspiradores i totalment reals.





