Vida fràgil

Juan Juncosa

La meva condició actual m’ha fet comprendre que la nostra vida és molt més fràgil del que podem arribar a imaginar. Tal vegada això m’ha tornat una persona més sensible o més atent a situacions alienes similars a les meves. He descobert que la falta de salut pròpia o d’un familiar pròxim pot canviar la teva vida dràsticament. No sols ho veig en altres persones ho he viscut en la meva pròpia pell.

Passar per una situació difícil i veure’t obligat a romandre en ella, fa que miris la vida d’una altra forma. Una de les coses que m’he adonat és del primer que vols desprendre’t i són totes aquelles coses o persones que semblen tòxiques. Pel que val la pena detenir-se a reflexionar que sents què hi ha de tòxic en la teva vida. I intentar a poc a poc llevar-ho o apartar-ho de la teva vida.

El millor que et pot passar és que mai et canviï la vida d’una forma com la que contava a l’inici. Però si dediques un temps a llevar aquelles coses tòxiques de la teva vida, les que et fan sentir incòmode, aquesta, sens dubte, millorarà i, per si fos necessari, a més, estàs invertint no sols en el teu present sinó també en el teu futur.

El meu consell és que sempre tinguis les coses tan ben arreglades com sigui possible, perquè quan apareix una dificultat en la vida, un se sent sense forces per a res, per la qual cosa com més ben preparades i enllestides tinguis les coses que envolten la teva vida més fàcil et serà continuar endavant quan les coses no vinguin de cara.





