Dictamen favorable del CES a la quota de 500 treballadors per a la temporada d’estiu

Darrera reunió del Consell Econòmic i Social (SFGA)

El Consell Econòmic i Social (CES) ha emès el dictamen favorable a l’establiment d’una quota de 500 treballadors específica per a la temporada d’estiu destinada al sector hoteler, ampliable, si convé, un 30%. La xifra s’ha establert prenent en consideració que l’estiu de 2023 es van exhaurir 575 de les 600 places que fixava la quota de temporada. La previsió és que el Consell de Ministres doni el vistiplau al contingent properament i els hotelers puguin contractar els treballadors per a la temporada d’estiu entre el 12 de juny i el 15 de setembre.

Ho ha explicat en finalitzar la trobada d’avui dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, encarregada de presidir el CES, que ha recordat la voluntat del Govern d’anar ajustant les quotes d’immigració per a disminuir la pressió demogràfica i l’impacte negatiu sobre l’habitatge de lloguer, tot garantint les necessitats de personal del sector empresarial. Marsol ha exposat que el projecte de llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge, en fase de redacció, se sotmetrà d’aquí a unes setmanes al Consell Econòmic i Social perquè pugui emetre el seu dictamen.

Qüestionada sobre el treball previ pels increments salarials de l’any vinent, la ministra ha recordat que correspon a patronal i sindicats consensuar una proposta i elevar-la al CES. En aquest sentit, Marsol ha reiterat la voluntat del Govern de no intervenir més enllà del salari mínim, tal com ha fet els darrers anys per a adequar una bona part dels salaris a la pèrdua del poder adquisitiu. A més ha exposat que el Govern està duent a terme una actualització de l’estudi del cost de la vida, que proporcionarà informació a patronal i sindicats per a veure com han d’evolucionar els increments salarials.