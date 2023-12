Identify, l’aposta ‘traveltech’ que promet digitalitzar el turisme arreu del món

Fundadors d’Identify (AMIC / cedida)

El sector del turisme es troba en un bon moment. De fet, aquest estiu passat ha estat a punt de trobar-se millor que mai, assolint unes dades molt properes a les prepandèmiques: segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Estat espanyol va rebre a l’agost 10,076 milions de turistes, un 0,4% menys que el mes del 2019. La seva recuperació és més que evident, en tractar-se d’un 14% més que l’agost del 2022 i, a més, des de l’època prepandèmica, la tecnologia també ha evolucionat. Així i tot, un estudi de la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) apunta que el nivell de digitalització de les pimes turístiques a l’Estat és del 31,2%, una qualificació “molt baixa”.

En aquest context sorgeixen iniciatives destinades a apujar aquesta estadística en favor del sector turístic i, Identify n’és un exemple. “Nosaltres digitalitzem els antics mapes o fullets que es donaven a les recepcions dels allotjaments turístics quan un hoste demanava informació o activitats d’interès”, explica a VIA Empresa Elena Losantos, CEO i cofundadora d’Identify, qui detalla que ara els establiments que fan servir la plataforma poden oferir un espai digital amb tota la informació.

Del B2C al B2B

La traveltech va néixer l’abril del 2021, després d’una idea que disposava un any de rodatge. Aquesta va donar lloc a un producte B2C pensat perquè els usuaris finals poguessin conèixer els punts d’interès cultural que tenien al seu voltant. “El que va començar sent una aplicació mòbil perquè els usuaris coneguessin què fer o què veure, ara s’ha convertit en dos productes”, apunta Losantos, qui detalla que, a més d’aquesta proposta inicial, “va sorgir un producte B2B, encarregat de digitalitzar els mapes i recomanacions dels allotjaments turístics”. “Ara mateix, ens centrem més en aquest darrer producte perquè és el que estem monetitzant i el que ens interessa que tingui més força”, afegeix la cofundadora.

Identify va aterrar a Barcelona Activa participant en un programa de preacceleració a partir del qual l’equip fundador de quatre persones va tenir l’oportunitat de presentar el projecte al Mobile World Congress (MWC) del 2021. Esteve Dalmau i Aleix Riba, desenvolupadors de l’equip, i Noelia Losantos, encarregada de màrqueting i vendes, són els altres tres cofundadors de la firma que, juntament amb Elena Losantos van agafar el timó d’una proposta que no ha deixat d’evolucionar: “La idea inicial ha variat molt a causa de l’aportació dels altres membres de l’equip”, explica Losantos.





Vendes i clients, producte i tecnologia

En l’actualitat, tots quatre cofundadors es troben aixecant una ronda de finançament de 150.000 euros de capital nou als quals se sumen 195.000 d’un préstec Enisa ja aprovat. Es tracta d’un capital considerable, que serà destinat a ampliar l’equip de vendes i augmentar la captació de clients, i a producte i tecnologia: “Al final, una cosa no va sense l’altre, si no tens un bon producte, no el pots vendre, i si no tens clients a qui vendre, no pots oferir el producte”, assenyala la cofundadora.

Identify aposta per aquest model de negoci des del març d’enguany, fet que ha aportat al projecte una facturació d’entorn de 4.000 euros, malgrat haver creat un volum de negoci de 13.000. “A més, tenim negociacions obertes amb cadenes hoteleres que són referents del sector del turisme, i disposem de propostes que superen els 40.000 euros, que suposarien un impuls molt gran per al projecte”, comenta Losantos. Així, la firma opera en 25 allotjaments repartits entre l’Estat espanyol i Egipte, i a partir del gener del 2024 arribarà també al Regne Unit.





Reconeixements a una iniciativa amb impacte social

L’aposta de Dalmau, Riba i les germanes Losantos està sent tot un èxit. Així ho demostra el darrer premi obtingut a la Solució amb major impacte social en el sector del turisme al Business Tourism Market (BTM), organitzat per la Fundació Climent Guitart el passat 26 d’octubre. En aquesta línia, Identify va ser també reconegut per la seva aposta digital amb el primer premi dels Premis CETT Alimara, el maig de l’any passat.

Després de la bona direcció en què es troba el projecte, Losantos té clares les perspectives de futur: “Tant en aquest 2023 com el 2024 volem consolidar el mercat estatal, arribar a més allotjaments turístics i crear una base sòlida per a poder-nos internacionalitzar i començar a créixer de debò”.

I és que la cofundadora, després d’haver invertit tot el temps que un projecte d’aquestes magnituds requereix, afirma que s’endú un gran aprenentatge que permetrà assolir els pròxims objectius: “És fonamental disposar d’una bona capacitat de detectar un problema i crear una solució en temps rècord. Respondre ràpidament a les adversitats és el gran aprenentatge, ja que és fonamental saber llegir cada situació i, quan sigui necessari, corregir el rumb”.





Per David Lombrana