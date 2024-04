Una boca amb un queixal corcat (Getty images)

Les obturacions dentals, també conegudes com a empastaments, són un procediment comú en l’odontologia que té com a objectiu restaurar la funció, la forma i l’estètica de les dents afectats per càries o altres problemes. Aquest dany pot provocar dolor, sensibilitat o, fins i tot, infeccions si no es tracta adequadament, per tant, és un procés vital per a mantenir una bona salut oral i prevenir complicacions futures.

El procediment de l’obsturació comença adormint la zona amb anestèsia local per a poder eliminar la càries i netejar la zona afectada sense que hi hagi dolor. Una vegada que la càries s’ha eliminat, es prepara l’obturació amb el material adequat segons les necessitats del pacient. Finalment, l’obturació es poleix per a assegurar que s’ajusti perfectament a la resta de les dents i per a proporcionar un acabat suau i còmode.





Els tipus d’obturacions dentals més comuns són:

1. Amalgames

Aquest tipus d’obturació ha estat utilitzat durant molts anys. Estan compostos principalment de mercuri, plata, estany i coure. Tot i que són resistents i econòmics, el seu color metàl·lic els fa menys populars avui en dia.

2. Resina composta

Els empastaments de resina composta són els més estètics, ja que es poden igualar amb el color de les dents naturals. Estan fets de plàstic reforçat amb petites partícules de vidre i són una opció excel·lent per a dents visibles.

3. Porcellana

Aquestes obturacions són resistents i duradores, i també es poden igualar amb el color de les dents naturals. Són una opció popular per a les obturacions de grans dimensions.

4. Resines ionòmer de vidre

Aquestes obturacions són una opció usada en les zones on hi ha menys pressió de mossegada, com ara les dents primàries o per a obturacions temporals.