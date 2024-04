Una gran varietat d’espècies (AMIC)

Afegir sabor als teus plats és una part fonamental de la cuina que pot transformar un menjar senzill en un àpat deliciós. En aquest article, et compartim alguns suggeriments sobre com pots millorar el sabor dels teus plats.

Herbes i espècies: Les herbes fresques com el coriandre, julivert, alfàbrega i farigola, així com espècies com la cúrcuma, el comí, la paprika i el curri, poden agregar profunditat i complexitat als teus plats. Experimenta amb diferents combinacions per a descobrir nous sabors.

All i ceba: Aquests ingredients aromàtics són la base de moltes receptes i poden realçar el sabor de gairebé qualsevol plat. Pica l’all i la ceba i sofregeix-los en oli d’oliva per a alliberar el seu sabor abans d’agregar altres ingredients.

Cítrics: El suc i la ratlladura de llimona, llima o taronja poden afegir un toc de frescor i acidesa als teus plats. Usa’ls per a marinar carns, amanir amanides o donar sabor a les receptes de plats de peix.

Vinagretes i salses: Prepara les teves pròpies vinagretes i salses casolanes per a donar vida als teus plats. Prova combinacions de vinagre, oli, mostassa, mel i herbes per a crear sabors únics que complementin els teus ingredients principals.

Sal i pebre: La sal i el pebre són elements bàsics en qualsevol cuina i poden realçar el sabor dels aliments. Aprèn a assaonar els teus plats amb la quantitat justa de sal i utilitza pebre acabat de moldre per a obtenir el millor sabor.





