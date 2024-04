La Seu: La Trobada Empresarial al Pirineu se centrarà en el “lideratge amb propòsit”

Presentació a Lleida de la Trobada Empresarial al Pirineu 2024 (Foto: Trobada Empresarial al Pirineu)

La junta directiva de la Trobada Empresarial al Pirineu ha presentat aquest dijous, 25 d’abril, a Lleida, el programa de la seva 35a edició, que es presenta amb el lema “Liderant amb propòsit”. L’esdeveniment se celebrarà el 13 i 14 de juny, al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell.

L’exprimer ministre d’Itàlia i líder del Partit Demòcrata Italià, Enricco Letta; l’expert en ciberseguretat Chema Alonso; el professor d’Economia Xavier Sala i Martín, i el coach motivacional Luis Galindo, són alguns dels ponents que compartiran amb els assistents experiències, coneixements econòmics, estratègies de lideratge empresarial i perspectives de futur, juntament amb representants d’empreses líders de la demarcació de Lleida, nacionals i internacionals. També hi haurà una gran presència institucional.

Així mateix, els assistents podran participar un any més en la votació del Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, un termòmetre per a analitzar la visió econòmica, horitzons de creixement, facturació i contractació del teixit empresarial del Pirineu, i també per conèixer el seu punt de vista sobre qüestions d’actualitat.





Lema: “Liderant amb propòsit”

La presentació s’ha fet en el marc d’un dinar amb el centenar d’institucions i empreses patrocinadores, a més de col·laboradors de la trobada empresarial i econòmica, un referent a Catalunya i Andorra.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, ha justificat el lema “Liderant amb propòsit”, tenint en compte que “tot i que pensem que les empreses no només han de tenir un objectiu econòmic, també han de ser sostenibles ambientalment, comptar amb models de governança clars, i tenir la capacitat de retornar a la societat part del que generen”. Les conferències i ponències aprofundiran, per una banda, en el lideratge i, per l’altra, en el propòsit empresarial. Serveto ha estat acompanyat pels membres de la junta directiva Antoni Garí Montané, Montse Pujol Torrent, Maria Teresa Voltes Gregori i Andreu Salvadó Falcó.





Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu reuneix cada any centenars d’empresaris que conformen el teixit empresarial de la Catalunya Nord i Andorra. El certamen va començar al juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans van celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com una de les reunions empresarials de més rellevància que se celebren a Catalunya i Andorra, sumant més de 500 ponents i 10.000 persones inscrites.

L’any passat es van registrar més de 700 assistents, el que va suposar un rècord absolut de l’històric del certamen. Aquest xifra es vol superar enguany, fet pel qual també s’ha presentat una nova identitat corporativa.





Programa de conferències

El programa de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu començarà el dijous 13 de juny amb la benvinguda de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i del president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto.

La Conferència geopolítica del matí serà impartida per l’exprimer ministre d’Itàlia i líder del Partit Democrata Italià, Enricco Letta. A la tarda, tindrà lloc la taula “Lideratge amb propòsit” en clau lleidatana, amb la participació de la presidenta d’Alier, Elisabet Alier; el gerent de Motocard, Ramon Colillas; la gerent de Construccions Cervós, Núria Cervós, i el gerent de Semillas Fitó, Eduard Fitó. I a la Conferència motivacional d’abans del sopar, el coach i conferenciant Luis Galindo compartirà els seus punts de vista en clau econòmica que l’han convertit en referent a Espanya i Llatinoamèrica.

El divendres, dia 14 de juny, la Trobada arrencarà amb la Taula IBEX, amb el conseller delegat de Merlin, Ismael Clemente, i el president d’Enagas, Antonio Llardén. A la Taula Estratègies empresarials amb propòsit participaran el CEO de Kave Home, Francesc Julià, la directora de Màrqueting del City Football Group, Núria Tarré, i el conseller de Saica, Javier Pérez de Mezquia.

Posteriorment, a la Taula Startups, compartiran les seves experiències i perspectives la CEO i cofundadora de The Smart Lollipop, Diana Ballart; la CEO i cofundadora de Pack2Earth, Françoise de Valera; el CEO i cofundador de Talkual, Marc Ibós, i el cofundador de Imascono, Pedro Lozano.

A la recta final, la Conferència de ciberseguretat serà a càrrec de l’expert en la matèria i membre del Comitè de Telefónica, Chema Alonso. Desprès, tindrà lloc la conferència Perspectives Econòmiques amb el mediàtic professor d’Economia de la Universitat de Columbia, a Nova York, Xavier Sala i Martín. La cloenda del programa serà un diàleg a càrrec del Govern d’Espanya (autoritat per determinar).