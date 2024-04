L’FC Andorra perdona massa i empata contra el Racing de Santander (1-1)

La intensa pluja ha estat protagonista durant el partit (FC Andorra)

Cada cop són menys les jornades que queden a la Segona Divisió per al final de la lliga i, oportunitats com les d’aquest divendres les pot trobar molt a faltar l’FC Andorra, que avui ha perdonat davant del Racing de Santander i, de quina manera, durant tot el partit amb múltiples ocasions de gol. Al final un empat a un gol insuficient per als tricolors (1-1).

El matx ha començat amb anades i vingudes per part dels dos equips. Al minut 4, una rematada de cap de Jon Karrikaburu l’ha acabat blocant el porter del conjunt càntabre, Jokin Ezkieta. Al minut 7 els andorrans s’han salvat en una jugada embolicada després d’un servei de cantonada.

L’encontre, que ha transcorregut amb una intensa pluja, ha seguit ben entretingut, quan al minut 17 Arana ho intentava per al Racing, però el seu xut sortia per sobre el travesser. Dos minuts després un cop de cap d’Ivan Gil, feia lluir a un gran Jokin Ezkieta i salvava el gol dels andorrans amb una mà miraculosa.

Rubén Bover i Julen Lobete seguien sumant ocasions per als de Ferran Costa. Al minut 32, el mateix Lobete avançava els tricolors en el marcador, amb una excursió d’Àlex Pastor que creuava mig camp amb la pilota i assistia per a que Lobete obrís la llauna. Els andorrans han acabat la primera meitat pressionant de valent i Ivan Gil al temps afegit ha tornat a fer lluir Ezkieta amb una estirada espectacular que ha salvat els mobles per als de Santander.

La segona part ha començat amb l’FC Andorra disposat a augmentar l’avantatge en el marcador, amb una claríssima ocasió de Karrikaburu que l’ha tornat a salvar Ezkieta, aquesta vegada amb el peu. Al minut 54, aquesta vegada era el pal el que ha evitat el gol dels andorrans després d’una rematada d’Ivan Gil, davant dels 2.065 espectadors que veien dos diluvis, el d’ocasions dels andorrans i el del cel i la pluja que queia sobre l’Estadi Nacional. I, Rubén Bover ho tornava a intentar al minut 57, novament sense sort.

Tal com diu la dita, qui perdona ho acaba pagant i, al minut 66, Andrés Martín a passada de Lago Junior feia l’empat (1-1) per als de Santander, resultat amb el que ha acabat el duel.

Als últims 20 minuts de partit, les arribades tricolors han estat la tònica sobre la porteria que defensava Jokin Ezkieta, però, el resultat no s’ha mogut.

Els andorrans es queden amb 37 punts, a 3 de sortir del descens i amb els rivals directes encara per jugar en aquesta 37a jornada de lliga, a 5 compromisos per a la finalització de la competició. La salvació està molt difícil, però no impossible.

El proper partit de l’FC Andorra serà diumenge, 5 de maig, a les 16:15 hores, també a l’Estadi Nacional d’Andorra, contra un rival directe que també està lluitant per no baixar, l’Albacete Balompié.