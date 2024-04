Coberta del llibre infantil “La nau dels babaus”

Títol: La nau dels babaus

Escriptora: Ana G. Lartitegui

Il·lustradora: Ana G. Lartitegui

Editorial: A Fin de Cuentos

Pàgines: 36

Edat: A partir de 9 anys

Si busquem un exemple d’àlbum amb capes, aquest seria un cas perfecte. Per a començar, tenim una història de ficció surrealista on un noi molt llest planta una tomaquera en una gerra i hi afegeix l’etiqueta: «Dotze tomàquets més u. Si els comptes desapareixes tu», una mostra de la traducció ben aguda feta de la versió castellana, «Tomates llegando a trece, quien cuenta desaparece». Aquest text és interpretat amb superstició per cada personatge que es troba amb la planta que creix mentre passa de mà en mà, de ciutat a vaixell i de balena a volcà, fins a sortir pels aires i acabar a la funció d’un mag. Justament són ja tretze tomàquets quan la gerra coincideix amb el «llest», que acaba enxampat pel seu enginy i, finalment, és ell qui desapareix.

Per a il·lustrar aquesta aventura circular Lartitegui ha aconseguit replicar i versionar obres d’art de mestres com el Bosco, Patinir i els Brueghel, amb la dificultat extra d’obtenir, amb la seva curosa aquarel·la, escenes que els referents van crear amb oli o gravat. L’autora s’ha submergit en les profunditats de l’edat mitjana i el renaixement per a compondre un pastitx de cites visuals impossible de desgranar del tot. Cada doble pàgina està plena de detalls hilarants i resulta difícil esbrinar quan són ocurrències de l’autora: una llagosta amb potes d’agulla d’estendre, un cul en una finestra, un gos que pastura un ramat de persones, algú que tira margarides als porcs, volcans que són carxofes, gent que roba gairebé a cada racó…

A les guardes finals tenim una ajuda per a la mediació amb fragments d’algunes pàgines amb l’autor i el títol de l’obra representada. Però, per si no fossin prou capes, que no us passi desapercebut el QR de les guardes anteriors! El QR afegeix informació sobre els referents artístics, filosòfics i musicals que han inspirat l’autora. Així, podem escoltar-ne la música mentre llegim o mentre naveguem pels enllaços dels museus i de les peces originals.

Aquest àlbum és un artefacte complex, amb una barreja excepcional d’universos gràfics, que incita a una descoberta fascinant de la història i l’art.





Rosalía Clemente / Clijcat / Faristol