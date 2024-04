Territori Silvestre, la festa de l’agroecologia i les plantes oblidades d’Eixarcolant, arriba a la Seu

Cartell de la festa “Territori Silvestre”

La Seu d’Urgell acollirà el proper dissabte, 4 de maig, una edició de la festa Territori Silvestre, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i el node territorial del Pirineu Central. L’esdeveniment vol servir per a reivindicar la importància de les plantes silvestres comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals, i apropar a tothom les espècies que sovint són a tocar i que molts cops són desconegudes. Les persones que hi participin descobriran com identificar-les, els seus usos culinaris i medicinals, a més de jugar-hi fent manualitats o tastant-les amb l’objectiu final de fomentar un model de producció, distribució i consum d’aliments, i un desenvolupament socioeconòmic “més sostenible, ètic i just”.

El tret de sortida de la jornada serà una excursió etnobotànica sense inscripció prèvia que arrencarà a les deu del matí al Pont de la Palanca i anirà a càrrec de Philip Elmer, d’Herbes Ossera Cal Nogué. La resta d’activitats i tallers es faran durant tot el matí a diferents punts de la ciutat. Per exemple, de les onze a la una del migdia, hi haurà un taller d’estampació de Taller Tartera, al carrer dels Canonges. Serà una proposta oberta a tots els públics on tan sols caldrà dur la roba que es vulgui estampar.

D’un quart d’una a un quart de dues, està programat un taller infantil per a descobrir les herbes remeieres i llavors, amb un tastet final. La iniciativa també es durà a terme al carrer dels Canonges i està pensada per a infants a partir de 6 anys, amb inscripció prèvia el mateix dia. D’altra banda, a tres quarts d’una del migdia, es farà a la Llibreria El Refugi la presentació del darrer llibre “Eixarcolant i taller de cuina: Plantes silvestres al plat!“, a càrrec de Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant. En aquest cas també cal apuntar-s’hi abans.

A dos quarts de tres de la tarda començarà el dinar silvestre, a l’Ateneu Alt Urgell (amb reserva prèvia), a un preu de 12 euros. Durant la sobretaula i a la tarda, es podrà gaudir de música al carrer amb una Jam de Jazz que s’allargarà fins les cinc.





Col·laboracions

Territori Silvestre està organitzat pel Node Pirineu Central d’Eixarcolant, un dels més actius pel que fa a activitats i divulgació, format per un grup de persones del territori que són part de la base social del col·lectiu. Així mateix, la festa comptarà amb la col·laboració i la complicitat de diverses entitats o establiments de la Seu, com l’Ateneu Alt Urgell, la botiga de menjar ecològic Eco la Devesa, la llibreria El Refugi, Herboristeria Nogué, el forn de pa MosSerafí i l’espai de Creació Tartera.





Inscripcions activitats

Per a apuntar-se a les activitats que requereixen inscripció prèvia, cal entrar al web d’Eixarcolant i seleccionar l’activitat a la qual es vol participar. Cal tenir en compte que es tracta de propostes amb aforament limitat.

• Inscripcions presentació del darrer llibre “Eixarcolant i taller de cuina: Plantes silvestres al plat!“.

• Inscripcions al dinar silvestre.