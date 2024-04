Escaldes celebra el Dia Internacional del jazz amb un concert a l’Espai Caldes

Teresina Serra en una imatge d’arxiu

El Comú d’Escaldes-Engordany celebra el Dia internacional del jazz organitzant un concert de caire intimista a l’Espai Caldes. La voluntat de la corporació és acostar el gènere jazzístic a la ciutadania i, alhora, convidar-la a visitar l’Espai Caldes que ha reobert aquesta setmana. En concret, el Comú ha programat l’actuació del duet Sisi Bon i Teresina Serra On Keys per al dimarts, 30 d’abril, a les 19.30 hores. Ambdues oferiran un concert gratuït en el qual interpretaran els clàssics del jazz i música moderna d’actualitat. Les places per a assistir al concert són limitades, motiu pel qual cal fer una reserva prèvia trucant al 890 897 .

El concert de Duet Sisi Bon i Teresina Serra On Keys marca l’inici de tots els actes que s’acolliran dins el 40è Festival Internacional de Jazz, del qual en breu es donaran més detalls. Alhora, la mateixa actuació ha quedat inclosa en el llistat d’actes que s’organitzen arreu del món en motiu del Dia Internacional del Jazz. Cal recordar que durant el desembre de 2023, l’icònic pianista de jazz Herbie Hancock, designat també com a Ambaixador de Bona Voluntat de la UNESCO pel Diàleg Intercultural, va fer arribar una carta al Comú per a agrair la seva participació en el Dia Internacional del jazz i programar diferents accions per a transmetre el gènere jazzístic a tots els públics.

El Comú ha escollit un concert amb segell andorrà per a celebrar l’efemèride amb l’objectiu d’atraure públic cap a la zona històrica de la parròquia per a retornar-li el seu protagonisme i dinamisme. I és que la intenció de la corporació és aprofitar la reobertura de l’Espai Caldes per a començar a fer aquests tipus d’accions i complir amb un dels objectius marcats per aquest mandat.