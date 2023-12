Alguns mites falsos sobre els aliments

Sempre serà millor la fruita natural que els sucs (Getty images)

Hi ha molts mites i creences populars relacionades amb els aliments que hem cregut durant molts anys i que finalment han resultat ser confuses o incorrectes. Per a evitar aquests pensaments, és important sempre fer servir informació basada en evidències científiques i en cas de dubte, consultar amb un professional de la salut o un dietista/nutricionista, doncs les creences errònies sobre els aliments, poden tenir un impacte negatiu en la salut si no són abordades adequadament.

Alguns dels mites alimentaris més coneguts, són:

Els ous són dolents per a la salut del cor: Abans es creia que els ous eren dolents a causa del seu contingut en colesterol, però ara s’ha demostrat que poden ser part d’una dieta saludable en quantitats moderades, doncs són rics en proteïnes i altres nutrients essencials.

El pa integral no té calories: És cert que el pa integral és més sa que el pa blanc degut al seu contingut de fibra i nutrients, però encara té calories. Cal controlar les porcions per a mantenir un pes saludable.

La fruita engreixa: La fruita és una part important d’una dieta equilibrada i generalment no provoca un augment de pes quan es consumeix amb moderació. La fruita proporciona vitamines, minerals i fibra.

Tots els greixos són dolents: No tots els greixos són iguals. Els greixos saludables com els que es troben a l’oli d’oliva, els fruits secs i els peixos com el salmó són beneficiosos per a la salut. Sí, en canvi, cal evitar els greixos saturats i trans en excés.

Beure sucs de fruita és tan saludable com menjar fruita sencera: Els sucs de fruita sovint contenen additius com sucre afegit i no tenen la mateixa quantitat de fibra que la fruita sencera. És millor consumir fruita real.

El menjar picant causa úlceres d’estómac: Aquest és un mite comú. Les úlceres d’estómac són causades principalment per una infecció per Helicobacter pylori o l’ús excessiu d’antiinflamatoris no esteroides (AINEs), no per menjar aliments picants.

Saltar-se l’esmorzar fa perdre pes: Saltar-se l’esmorzar pot provocar que tinguis més gana al llarg del dia i menjar més en altres àpats. No es recomana com a mètode per a perdre pes de manera saludable.

Les dietes extremes són eficaces per a perdre pes: Les dietes molt restrictives poden ser perjudicials per a la salut i, sovint, no són sostenibles a llarg termini. És millor optar per un enfocament equilibrat i sostenible per a perdre pes.