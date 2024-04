Conclusions de l’estudi sobre les necessitats de les persones majors de 70 anys que viuen soles a la Seu

Al fons, a la dreta, els 4 alumnes que han realitzat l’estudi (Aj. la Seu)

Els alumnes de 4t d’ESO del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, Emanuel Ciro, Maria Denisse, Sara Ibern i Xènia Sancho, juntament amb la Regidoria de Gent Gran, han presentant les conclusions de l’estudi ‘La soledat no desitjada, una realitat de present i futur’, el qual té com a objectiu conèixer les necessitats actuals, però també de futur, de les persones majors de 70 anys que viuen soles al municipi.

Les principals conclusions que s’han recollit en aquest treball són: la insatisfacció econòmica (el 51,5% arriba a final de mes, mentre que el 48,5% d’aquestes persones tenen dificultats per a arribar-hi); es demana una millor relació amb totes les administracions públiques (manca d’informació de serveis públics per aquesta edat) i un cert sentiment d’abandonament per part de la societat en general.

Tal i com ha explicat la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu, Paqui Gómez, amb aquest estudi “elaborat gràcies a aquests alumnes, l’ajuntament fa un pas per a poder millorar la qualitat de les persones majors de 70 que viuen soles, donant solucions a les seves demandes i necessitats que hem pogut constatar a través d’aquesta enquesta”.

Per la seva part, els quatre alumnes del col·legi La Salle han remarcat que l’elaboració d’aquest treball ha estat per a ells “una experiència molt enriquidora”, ja que els hi ha servit per a conèixer de primera mà el dia a dia de bona part de la gent gran de la Seu i Castellciutat, així com els serveis que reben aquest col·lectiu d’edat com pot ser la teleassistència o els àpats a domicili, i conceptes com ‘edadisme’.





Enquesta telefònica

Recordar que l’estudi realitzat per aquests quatre alumnes de La Salle, emmarcat en el projecte Aprenentatge i Servei, ha consistit en trucar a 107 persones majors de 70 residents al municipi de la Seu d’Urgell.

Els joves estudiants s’identificaven prèviament i els informaven que trucaven en el marc d’aquest estudi. Les preguntes formulades han estat diverses: situació econòmica, familiar i de salut, així com també sobre quins serveis creuen que manquen o cal reforçar al municipi.

És important remarcar que als alumnes només se’ls hi va facilitar el telèfon de les persones a qui havien de trucar, i en cap cas, cap altra informació.

Aquest Aprenentatge i Servei ha constat d’una fase teòrica (4 hores) on la dinamitzadora de Gent Gran va donar eines i informació als alumnes perquè pugessin conèixer la situació de la gent gran a la Seu, així com també informació dels recursos que hi ha i la seva explicació.

La fase pràctica (19 hores de servei), on els alumnes supervisats també per la dinamitzadora de Gent Gran, van portar a terme les trucades per a recavar el màxim d’informació possible i així crear una base de dades fiable per a poder treballar-hi posteriorment. Per a l’ocasió, l’Ajuntament va habilitar al centre cívic El Passeig quatre telèfons per a poder fer aquesta tasca.