Encamp posa en marxa el Consell de Joves amb un pressupost participatiu de 20.000 euros

Consell de Comú aquest dijous a Encamp. Foto: Comú

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous un nou reglament per a la creació del Consell de Joves, una iniciativa que vol fomentar la participació i la col·laboració ciutadana en la presa de decisions públiques, i en concret entre els joves de 12 a 16 anys a través de la posada en marxa d’un òrgan de participació format per aquest col·lectiu.

El reglament preveu incloure mecanismes de seguiment de les opinions i el benestar subjectiu dels adolescents, que permetin als responsables públics d’identificar els seus problemes i expectatives i també als responsables públics traslladar consultes per al desenvolupament de projectes adreçats als joves.

Laura Mas, cònsol major, ha explicat que “hem impulsat la creació del Consell de Joves, seguint el bon funcionament del Consell d’Infants, amb la finalitat de poder identificar les seves necessitats i les seves expectatives tant pel que fa al seu benestar subjectiu com quant a l’interès públic”.

Per la seva part, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha assenyalat que “hem aprovat un reglament molt important per a nosaltres. Aquest reglament de funcionament del Consell de Joves del Comú d’Encamp representa un pas vital pel que fa a les polítiques de joventut i, també, de participació ciutadana. És per això que hem posat en marxa un pressupost participatiu de 20.000 euros, que serviran per a destinar-los a projectes que puguin néixer d’aquest Consell de Joves de nova creació”.

El Consell de Joves es reunirà en sessió plenària dues o tres vegades a l’any i estarà format per 12 joves escollits entre els alumnes de segona ensenyança i representants comunals. La presidència correspondrà al cònsol o conseller en qui delegui, una persona representant del centre educatiu de segona ensenyança de la parròquia, un tècnic de Joventut, que exerceixi les funcions de secretaria, amb veu, però sense vot, i qui ocupi la conselleria Joventut i un conseller de cada grup de la minoria que hi hagi en cada moment en el si del consell de comú.

Finalment, i segons ha explicat Sans, el reglament entrarà en vigor ben aviat, i es preveu que la sessió constitutiva es pugui dur a terme abans que acabi aquest curs escolar.





Nou conveni per a La Purito durant quatre anys més

El consell de comú ha aprovat també la col·laboració per a celebrar l’esdeveniment ciclista de La Purito a la parròquia, durant quatre anys més. El contracte preveu una aportació directa anual de 30.000 euros que permetran promocionar la parròquia, en tant que territori ciclista, una activitat que aporta valor i turistes fora de la temporada d’hivern. A més, el comú destinarà 15.000 euros per a l’organització en tant que seu de l’arribada de la cursa, trofeus i altres necessitats vinculades a l’esdeveniment. Tal com ha indicat la cònsol major “és una acció de reactivació econòmica en l’àmbit esportiu que permet desestacionalitzar el turisme”. La Purito, la marxa cicloturista que inscriu prop de 2.000 ciclistes que transcorre per a tot el país fins als Cortals d’Encamp i finalitza al centre d’Encamp, tindrà lloc el segon cap de setmana d’agost.





Nomenament de representats al GASOPAS i SERCENSA

El Consell de Comú ha aprovat el nomenament dels nous representants al consell d’administració de GASOPAS: Judith Gil Casado, Judith Torres Aguiar i Antoni López Leal del partit polític Units per al Progrés i Clàudia Cunill Rodríguez del partit polític Avancem, i nomenar Vladimir Martins dos Santos d’ACCIÓ, en substitució del representant actual.

Es nomena al consell d’administració de SERCENSA Neus Cervera Pallejà i David Mas Barrionuevo del partit polític Units per al Progrés i Maria Carmen Garcia Oliva del Partit polític Avancem.