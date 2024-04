Preparen una enquesta sobre l’habitatge de lloguer a l’Alt Urgell

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

Un grup de persones de l’Alt Urgell preparen actualment una enquesta sobre la situació de l’habitatge a la comarca, adreçada especialment a la població que viu de lloguer i a aquest perfil de mercat immobiliari. Per tal que tingui la màxima representativitat possible, els impulsors han fet una crida pública perquè hi diguin la seva, de manera específica, persones de la comarca que actualment viuen de lloguer. La resposta a l’enquesta serà anònima. S’hi pot accedir des de l’enllaç: https://forms.gle/wigqmCiHXFgFEkVK9.

El col·lectiu l’ha començat a elaborar com a pas previ de l’objectiu que tenen de crear un Sindicat d’Habitatge comarcal. La idea es recolza en el projecte anomenat ‘REsistències RUrals: crisi socioecològica, desenvolupament rural i futurs alternatius al Pirineu‘, que ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern espanyol.