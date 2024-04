Arriba la 8a Mostra de Folklore Ibèric a Andorra

Cartell anunciador de la 8a Mostra de Folklore Ibèric Principat d’Andorra

A Escaldes, amb motiu de la celebració del 28è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal, tindrà lloc demà dissabte, dia 27 d’abril, la 8a trobada de Folklore Ibèric Principat d’Andorra. Prop de 150 dansaires s’aplegaran al Prat del Roure per a presentar la cultura popular d’Espanya, Portugal i el Principat d’Andorra a càrrec de l’Agrupació Folklòric El Millars de Castelló de la Plana, l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i el grup amfitrió, el Grup de Folklore Casa de Portugal.

A partir de les 22 hores l’escenari del Prat del Roure acollirà les danses, els cants i la música popular dels tres països i, en acabar, se celebrarà el 28é aniversari de la institució andorrana, convidant els assistents a tastar un trosset de pastis commemoratiu.

La trobada de cultures compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany i el suport de la Federació del Folklore de Portugal i la Radio del Folklore de Portugal TV que es desplaça expressament al Principat d’Andorra per a fer la cobertura de l’esdeveniment de la mà de Sérgio da Fonseca i Camilo Cruz. La mostra no seria possible sense la col·laboració econòmica dels diferents patrocinadors i del Group Nova, patrocinador oficial de l’esdeveniment.