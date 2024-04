Comença a rodar la Titan Desert amb participació andorrana

El veterà, Ramon Aranda, un dels representants d’Andorra a la Titan Desert (KOSNER-SALTOKI HOME)

Aquest diumenge, dia 28 d’abril, comença una nova edició de la Titan Desert, i amb ella, com no pot ser de cap altra manera, segueix la representació andorrana amb sis corredors: Ramon Aranda, Vicenç Gimenez, Eduard Balart, Joaquim Tomàs, Lili da Silva i Damià Obach. Tots ells formant part de KOSNER-SALTOKI HOME, equip més solidari que mai, convertint l’esforç dels seus corredors, en una donació per la lluita contra l’ELA, aportant a la Fundació Luzón 50 euros per cada component de l’equip que finalitzi cadascuna de les 6 etapes.

A més, afegiran 1.000 euros per cada victòria diària d’etapa en categoria Masculina, Femenina, Mixta i equip, i uns altres 1.000 euros més per la primera posició en la classificació final en les categories Masculina, Femenina, Mixta, Equip, Elit, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.

KOSNER-SALTOKI HOME comptarà amb un total de 61 corredors, formant diversos equips de tres i duo mixte, confiant fer podis en les diferents categories, per a així poder recaptar el màxim de fons per a la lluita contra el ELA. L’equip té una participació de luxe, encapçalat pel pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, Oscar Pereiro, Luis León Sánchez i Sylvane Chavanel, corredor amb més participacions de la mítica ronda francesa, amb un total 18 Tours.

Per la part andorrana, el currículum en la Titan Desert d’aquests corredors és: Ramon Aranda 25 participacions, únic corredor que acumula vora 13.000 km en la mítica prova. Vicenç Giménez, qui mirarà de sobrepassar els 5.000 km per a convertir-se en Titan Legend Platinum. Eduard Balart arribarà a la xifra de 3.500 km en la primera etapa, per a assolir el grau de Titan Legend. Joaquim Tomàs i Lili da Silva, que formaran equip duo mixt, són veterans en la Titan Desert, havent finalitzat varies de les Titan Series World. I, Damià Obach, qui té l’experiència d’haver finalitzat fins a 3 Titan Series World. Així doncs, tots ells ja són uns experts en l’aventura desèrtica que començarà aquest 28 d’abril.

Enguany, la prova marroquina començarà a Boulman Dades, fent una primera etapa al voltant de l’Atlas amb un recorregut típic de muntanya. La segona etapa, creuarà la serralada per a iniciar els trams més desèrtics. A partir de la tercera etapa seguirà un recorregut combinat per pistes rocoses i dures, amb els famosos oueds i dunes de la zona del Erg Chevi. La Titan Desert finalitzarà el dia 3 de maig, a Maadid, després de més de 600 km i 7.000m de desnivell positiu.

Es podrà seguir cada dia a l’equip andorrà a la web www.josner-saltokihome.com, on es publicaran els resultats de cada etapa, fotos i vídeos de cada jornada, així com entrevistes, etc.