Electricitat, hidrogen verd o petroli?

Un home posant carburant al seu vehicle (Hazal Ak. iStock / Getty Images Plus)

L’allau d’informació respecte a la transició energètica és immens. Hi ha molt poca gent que tingui clar els avantatges i els inconvenients. De fet, hi ha una cosa clara que descarta 3 combustibles sense que hi hagi més discussió. La crema de combustibles fòssils és el 90% de culpa de l’emergència climàtica actual. Insisteixo en la crema perquè el petroli, per exemple, és necessari per a molts altres usos. Tot i això, en les properes línies, entendreu que, com a combustibles per a cremar, són realment “poc eficaços”.

L’electrificació és imprescindible i la manera més ràpida, eficaç i, molt probablement des del punt de vista social, la més democràtica.

Posem per cas que estem en un dinar familiar amb diversos cunyats a la taula i ens posem a parlar de tot com a experts i anem a parar als cotxes. Sense entrar en consideracions diverses hi ha una realitat taxativa i és la de l’eficiència energètica.

Posem per cas que tenim cotxe de benzina o dièsel i hi posem 100 litres de combustible. 70 litres els llencem directament, ja que marxaran en forma de calor i només el motor serà capaç d’aprofitar-ne 30 per a fer moure el cotxe. Amb l’hidrogen verd no millora gaire. Per a moure el cotxe se’n gasten 40 unitats i se’n llencen 60. En canvi, el cotxe elèctric, aprofita 90 i llença 10.

Posem per cas que anem als gasos efecte hivernacle emesos pels habitatges. El transport i la indústria, amb el 23% de responsabilitat cadascun, lideren el rànquing. En el cas dels habitatges i comerç parlem del 15%. La climatització és l’element clau.

Doncs cal dir que, només parlant d’eficiència, la balança és clara. Per a climatitzar un habitatge o botiga amb gasoil, gastaràs quatre unitats per a escalfar o refredar, si ho fas amb gas gastaràs tres unitats, mentre que si ho fas amb bomba de calor amb aerotèrmia (igual que amb un aparell d’aire condicionat, però amb un afegit) només gastaràs una unitat. D’aquí la importància d’electrificar. D’aquí ve que Europa prohibeix la instal·lació de les calderes de gas i gasoil en edificis nous i rehabilitacions a partir de gener del 2028. La ciutat de Nova York ho va fer el desembre de 2023. Arribats aquí, per què se’ns venen unes grans virtuts dels combustibles vells o del nou hidrogen verd? Senzillament, interessos econòmics i estratègics de les persones i empreses que s’hi guanyen la vida i se la volen continuar guanyant igual en el futur.





Per Francesc Mauri