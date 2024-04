Fitch Ratings confirma la nota d’Andorra en A- amb perspectiva estable

Seu de Fitch Ratings (arxiu)

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha publicat aquest divendres a la nit el ràting d’Andorra i l’ha situat de nou en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva que es va assolir al juliol del 2022 i que es va mantenir durant les avaluacions fetes el 2023. A l’informe, els avaluadors han indicat que la nota es fonamenta en una gestió fiscal prudent, assolint un superàvit del 2,4%(*) del PIB a finals del 2023 –per sobre de la mitjana dels països amb una qualificació similar– i una previsió entorn a l’1% pel 2024 i 2025. L’agència atribueix aquesta variació a la baixa a la decisió del Govern de destinar un gruix de les inversions a la creació d’un parc públic d’habitatges a preu assequible.

Fitch Ratings també ha destacat que la ràtio d’endeutament de les administracions públiques d’Andorra va ser del 36,5% al 2023 i es preveu que aquest es continuï reduint gradualment fins arribar al 31,6% a finals del 2026. També s’ha subratllat el fet de no tenir necessitat de cap refinançament extern fins a l’any 2027.

Pel que fa al creixement de la economia andorrana, l’informe preveu un creixement del PIB real de l’1,5% per al 2024 i de l’1,4% per al 2025, després del creixement real de l’1,4% registrat el 2023. L’agència destaca el compromís del Govern per a reforçar l’atractiu del país per a atreure inversions d’alt valor afegit amb la vigent modificació de la llei de la inversió estrangera. Segons Fitch, el procés d’acostament a la Unió Europea a través de l’Acord d’associació afavorirà la diversificació econòmica de Principat a mig termini.

Finalment, un altre dels punts que continua destacant l’agència ha estat l’alta resiliència del sector bancari andorrà, posant èmfasi en les ràtios de capital i liquiditat assolides, i la millora de rendibilitat de les entitats en els darrers anys.





(*) La nota de Fitch fa referència a l’estimació que fa l’Agència del superàvit del conjunt de les finances públiques o Govern general al 2023, i, per tant, no només engloba el Govern central, sinó que inclou els comuns, parapúbliques, etc. El superàvit del Govern central és del 0,68%.