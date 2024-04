Des de la lectura del “Quixot”, fins a “L’antic país antic”, de Quim Valera, passant per “A ti”, de Laia Corma

Teresa Ventura

Aquesta setmana, a totes les parròquies s’han presentat llibres i molts llibres per la dimensió territorial del nostre país. Així que ens hem de sentir orgullosos d’aquesta dinàmica literària però també social, perquè el llibre es una forma de comunicació molt enriquidora tant per a l’escriptor com també per al seu lector.

Organitzat per “Andorra Activa” a la Biblioteca Comunal d’Escaldes, i amb gran dinamisme per la meva conciutadana Maria Cucurull, el dijous dia 18 d’abril, se’ns va introduir al que seria el Sant Jordi més prolífic de la nostra era.

Sota el lema, què llegirem aquest Sant Jordi?, la promotora cultural va emprar la fórmula d’amics que presenten als seus amics. En primer lloc i després de la presentació de l’acte per part de la Maria Cucurull, es va comentar el llibre de “Volves” (1906) de l’escriptora, periodista i musicòloga Carmen Karr (1865 – 1943). El llibre és una nova edició revisada per Marc Cortès i prologada per Josep Lluís Martín que ens situa en el context de la Catalunya de principis del segle XX (editat per Medusa).

Seguidament va ser Jan Arimany qui va presentar “L’habitació d’en Giovanni”, de James Baldwin, acompanyat d’Haydée Vila, de la llibreria La Trenca.

Després es va parlar de l’últim llibre de la poetessa Teresa Colom, “Neu a la porta: Ulls de gat – Ulls de bou”. També de l’últim de la Ludmila Lacueva, “Vots de sang” i “Les aparences enganyen”, escrit per Melània Vinyals.

“Inconfessables”, del professor i músic Albert Ginestà, va comptar amb la glosa de la també professora Maria Marquet, membre del Jurat del Premi Joan Carles Borromeu de la Nit Literària Andorrana. Maria Marquet ens va llegir el veredicte del jurat que ella mateixa va presidir i que, per cert, va ser una de les recomanacions més elaborada. També s’ha de dir que els diversos comentaristes només disposaven d’un espai de temps limitat per a captar l’atenció dels possibles lectors que, de fet, van omplir a vesar la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany.

L’acte celebrat a la Biblioteca Comunal d’Escaldes. Foto: Teresa Ventura

Txema Diaz-Torrent va presentar l’últim llibre del filòsof i escriptor poeta Manel Gibert, “La volàtil substància de cada bell crepuscle” on l’autor inclou la fotografia i s’expressa davant de cada una de les imatges poètiques amb una gran sensibilitat, alhora que aporta les seves reflexions davant de la bellesa crepuscular. Diaz-Torrent tenia l’avantatge que són professors i, alhora, quan varen participar al programa “L’autor i la seva obra” (2016-2022), organitzat per l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA), ambdós autors es varen presentar l’un a l’altre.

Manel Gibert va ser presentat pel Txema l’any 2017 (15.12.2017) i el Txema Diaz-Torrent va ser presentat pel Manel Gibert, l’any 2019 (15.5.2019). Un exemple de la bona sintonia entre tots els autors del programa que, fins i tot, sense assistir-hi l’autor, varen oferir-nos en pantalla l’últim poemari de l’escriptor i periodista Robert Pastor, “A quarts de quinze” del qual el mateix Gibert en va fer la primera presentació a la Biblioteca Universitària, a Sant Julià de Lòria el mes passat (25.3.2024) i també en vàrem informar en aquest mateix mitjà. Diaz-Torrent es coautor amb Joan Peruga del llibre “Shanghai”, presentat el 2023.

Ivan Lara va comentar el llibre “Olor de Sofre: El Centre Cultural d’Andorra i els limits de la llibertat” (21.4.2024), una acurada obra de la també escriptora, periodista i filòloga Roser Porta, del qual llibre ja vàrem fer el comentari en aquest mateix mitjà de comunicació digital.

Robert Lizarte va parlar del llibre “L’Antic país antic: La romanització de l’Urgellet i Andorra”, escrit per l’historiador Quim Valera. Lizarte també es l’autor de l’epíleg. I s’ha de dir, que precisament aquest interessant llibre, es un dels quals el Comú d’Andorra la Vella va seleccionar per a obsequiar als avis de la parròquia juntament amb les roses i un altre llibre: “A taula amb el Sergi”, editat per la Xarranca i publicat pel mateix Comú.

Finalment, i com no podia faltar, es va presentar el llibre “Andorra i la qüestió europea”, escrit per Pol Bartolomé i patrocinat per la Fundació Reig que presideix l’Oriol Ribas, el qual va mereixer una bona acollida.

Resumint, també es van presentar altres llibres “Com un berenar a Montalari”, escrit per Josep Marsal Riba, exsíndic general i president de l’AESCO, editat per Anem. I s’ha de llegir “El Tercer origen”, de l’Albert Villaró, un autor consolidat amb més d’una dotzena de llibres publicats.

“Amunt i Avall”, de Gabriel Fernández, ens va sorprendre després del seu anterior volum “Jo vaig treballar a Radio Cincinatti” (2016). I l’Àlvar Valls i la Roser Carol varen oferir el seu últim volum “Verdaguer Dia a Dia”(2023).

Cal destacar, en la línea solidària, “El secret dels AMMIS”, una sèrie de contes infantils, escrits en col·laboració per la coautora Núria Pablos amb els dibuixos de Jordi Planellas. Aquest llibre que es va presentar a la Sala d’Exposicions de l’Ambaixada Espanyola (18.4.2024).

“Hotel Märchen”, de Laura LLadó i “Èpica i història: Isabelle Sandy”, del literat Carles Sánchez i que va publicar l’Editorial i Acadèmia Masegosa. La qual també havia editat anteriorment l’estudi del Joan Miquel Ayala, “Riscos naturals al Principat d’Andorra, segles XVI al XX”, una obra molt recomanada per a tots els habitants de les Valls, i que en el seu dia va merèixer la Beca Cebrià Baraut, dotada pel Govern d’Andorra.

També cal fer referència a altres llibres que s’havien presentat a la segona meitat de l’any 2023 com el llibre de la Noemí Rodríguez, “El que mai no et vaig dir”, un suggerent poemari que em va agradar molt. “Descosits”, és l’últim llibre de la poetessa Marta Deu que abans ens havia presentat “Del Pas de la Casa, petita història” ( 2021). Un altre llibre d’Haikus es “Camino en verso, de nieves a tormentas en el Pirineo” (2022), escrit pel poeta i biòleg Mario Chimenea. També hom pot trobar “L’art de musicar la fusta” (2023), del Sergi Mas, guanyador de Premi de la Nit Literària.

“Liderazgo”, d’Ivan Armengod, juntament amb “Català jurídic”, editat per la Universitat d’Andorra i escrit per la filòloga promotora de l’acte, la Maria Cucurull, que també és autora d’altres publicacions anteriors va completar el catàleg de llibres recomanats per aquest Sant Jordi 2024. Finalment, encara que el llibre es va publicar l’any 2022, voldria fer una especial menció al llibre titulat “A ti”, escrit per la jove escriptora Laura Córdoba Martín que signa amb el pseudònim de Laura Corma. L’obra destaca per la seva originalitat amb un llenguatge propi, ric i expressiu.

Per altra banda, voldria agrair especialment la col·laboració del poeta Juli Fernández, coautor juntament amb la escriptora Manoella Calheiros del llibre “Els colors del vent incert: As cores do vento incerto” i cada autor per separat tenen diversos poemaris i, fins i tot, un conte amb els dos idiomes català-portuguès: “O Coelhinho de Pintos” (El conillet clapejat). Ambdós autors ens varen acompanyar a l’estand de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA). I, tanmateix, caldria afegir que el poeta Juli Fernández acaba de ser elegit com representant (literari) a la Comissió de seguiment del l’Estatut de l’artista, juntament amb Emma Riba, ballarina i escenògrafa del país.

Llibres de Manoella Calheiros. Foto: Teresa Ventura

Però, a més a més, no podem oblidar a Miguel de Cervantes (1547 – 1616), que ens va aportar la proposta tradicional de l’Ambaixada Espanyola al Principat d’Andorra, la lectura del Quixot en la seva vuitena edició. Una edició que es va dedicar principalment als alumnes dels diversos centres escolars del país i que va presidir l’ambaixador espanyol a Andorra, Carlos Pérez-Desoy acompanyat del Ministro Consejero Enrique Conde. Assistiren també altres professors de l’àmbit educatiu del Col·legi Espanyol Maria Moliner que, per cert, aquest any han presentat i publicat la 41a edició dels Premis Sant Jordi. Una Excel·lent aportació literària de present i de futur.

Lectura del Quixot a l’ambaixada d’Espanya a Andorra. Foto: Lluís Casabella





Text: Teresa Ventura. Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andora (AEPA).