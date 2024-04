Veïns de la plaça de Joan Sansa de la Seu reclamen solucions amb la pista esportiva

Plaça de Joan Sansa a la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

Un grup de veïns de la plaça de Joan Sansa han demanat novament que es retiri la pista esportiva de la plaça de Joan Sansa, perquè consideren que segueix generant molèsties i problemes a la zona malgrat que l’Ajuntament ha expressat la voluntat de millorar-ne les condicions de convivència i controlar que se’n fa un ús correcte.

La portaveu del veïnat, Anna Goméz, s’ha adreçat especialment a ERC i la CUP perquè “van pronunciar-se en contra que es retirés aquesta pista adduint només que els nens han de poder jugar i sense tenir en compte ni el descans dels veïns ni el fet que no hi ha cap mena de protecció, cosa que fa que les pilotes surtin de la pista cada cinc minuts i vagin a parar a un carrer on hi passen vehicles”, cosa que genera constants situacions de risc “perquè els nens surten darrera la pilota a recollir-la”. I en conclou que “als veïns ens miren com si no tinguéssim dret a descansar i a sortir de casa amb tranquil·litat”, tot al·ludint també a la “contaminació acústica”. A aquest problema hi afegeix el malestar perquè continuen les situacions d’incivisme als porxos de la plaça, “on els veïns han pagat 20.000 euros per a refer tota aquesta part”, detalla.

Gómez també ha volgut esmentar el fet que a l’inici de l’actual legislatura l’Ajuntament s’havia compromès davant els veïns a substituir aquesta pista. En aquest sentit, augura que “ara que vénen eleccions tots els polítics, de tots els colors, ens demanaran el seu vot i tindran molt bones paraules durant quinze dies, però en aquesta plaça continuem amb les situacions d’incivisme i de risc per als vianants”. Sobre aquest darrer punt, ha al·ludit a la pilotada que va rebre temps enrere una veïna que va haver de ser atesa a l’Hospital per danys en un ull.

D’altra banda, el grup de veïns ha qüestionat el fet que es toleri el consum de tabac i alcohol a pocs metres de la pista esportiva. Anna Gómez matisa que no s’ha de posar impediments a negocis de la zona, però veu “incoherent” la presència d’un local on s’hi ven tabac i alcohol a la zona pot contradir les normes que prohibeixen el consum d’aquests productes a tocar de recintes esportius infantils. Per tot plegat, demana que el consistori “prengui mesures” per a millorar la convivència en aquest indret.

Cal recordar que el desembre passat la Junta de Govern municipal havia aprovat, després de consensuar-ho amb els veïns, la substitució de la pista esportiva, amb una inversió prevista de 84.500. La mesura, però, va quedar aparcada perquè els tres grups de l’oposició -Junts, ERC i CUP- s’havien pronunciat en contra d’aquest canvi i, a més més, la preservació d’aquest espai esportiu va ser una de les condicions que la CUP va posar per a pactar l’aprovació del pressupost d’enguany, al qual Esquerra també s’hi va afegir finalment.

Més recentment, aquest mes passat el ple municipal va aprovar per unanimitat, a proposta d’ERC, una moció per “conciliar l’esbarjo esportiu i la convivència veïnal a la zona de la pista esportiva de la plaça de Joan Sansa”. Aquest nou plantejament de tots els grups municipals contempla, tal com afirma la moció, la redacció d’un estudi per a “l’adopció d’alternatives per a minimitzar el soroll i l’efecte ressonància a l’espai quan s’hi juga a bàsquet o futbol”, a més de la instal·lació de sistemes que evitin que les pilotes que van a fora impactin contra els edificis i les persones.

Al mateix debat es va acordar que un cop es disposi del projecte, s’explicarà als veïns i es farà una consulta per a saber si estan d’acord a tirar-lo endavant. El següent pas que preveu el text és dur a terme una modificació pressupostària per a implementar les accions de millora abans de l’estiu, en el cas que rebin el suport veïnal.

El consistori, d’altra banda, es comprometia amb aquesta moció a informar el habitants de la plaça de totes les mesures, com també a fer-ne un seguiment per si cal fer canvis. En aquell mateix ple, i en nom dels veïns, Anna Gómez ja va assegurar que el veïnat no entenia l’objectiu de la moció, tenint en compte que “ja han manifestat en reiterades ocasions que s’oposen a l’equipament” perquè veuen “poc factible posar-hi xarxes i que d’altres mesures tampoc no es poden implementar”.