Les 5 millors tendències de maquillatge per a la primavera

Una dona amb un maquillatge ideal per a la primavera (La Biosthétique)

Ara que fa dies que som a la primavera busquem color, renovació i frescor, i això es reflecteix en les tendències de maquillatge d’aquest 2024. L’aposta principal són looks naturals i lluminosos que realcen la bellesa natural del rostre. Encara que, per descomptat, sempre hi ha lloc per a un toc de dramatisme. Troba el teu makeup perfecte per a cada dia, amb les 5 tendències més virals de l’estació.

1. Maquillatge peach

Ja ho va anunciar Pantone: Els tons préssec seran els nostres grans companys de 2024. El maquillatge peach aporta toc de color càlid, lluminós i afavoridor a qualsevol to de pell. Pots utilitzar-lo en ombres d’ulls, coloret, llavis i manicura, sigui per separat o apostant per un maquillatge total peach per a aconseguir un resultat més cridaner.

2. #Bunnytongue

Dictada per les coreanes i avalada per milions de cerques i reproduccions en TikTok, la nova tendència de maquillatge ‘bunnytongue’ s’aconsegueix vestint els llavis del rosa més delicat possible i aportant una lluentor ‘jelly’ durador. Inspirada en l’adorable llengua dels conillets, ofereix un acabat sucós i brillant, i un aspecte de llavis més voluminosos i hidratats.

3. Pell glow

La pell lluminosa i radiant continua sent una de les tendències més populars del moment. Per a assolir aquest efecte, utilitza una base de maquillatge lleugera i hidratant, un il·luminador en crema o líquid i aplica un toc de coloret en les galtes.

4. Brown kissed

La primavera és el moment de l’any en què la nostra pell comença a demanar una mica de bronzejat. Fins que anem sumant hores de sol i guanyant aquest to torrat tan afavoridor, el maquillatge es converteix en el nostre gran aliat.

Per a recrear la tendència Brown Kissed, “és essencial aplicar el bronzejador o base de maquillatge fosca amb la qual contornegem, de manera estratègica, evitant cobrir tot el rostre. Suggereixo fer-ho en la vora exterior de la cara, el nas i el front per a aconseguir un aspecte més natural i saludable. A més, en posar bronzejador o base de maquillatge fosca en àrees on el sol incidiria naturalment, s’aconsegueix una lluentor natural, que aporta dimensió als pòmuls, la qual cosa és un indicador de joventut”, explica David Deibis, maquillador de Perricone MD.

5. Poderós blau

El blau es reinventa a la primavera amb tonalitats més intenses i vibrants. Atreveix-te amb ombres d’ulls en tons blau marí, elèctric o celeste. Pots combinar-les amb un delineat negre per a un look més intens, o amb un delineat blanc si busques un acabat més fresc. O, directament, aposta tot al blau.





Per bellezactiva.com