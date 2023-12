Impactant acció contra l’ús de pells d’animals a Barcelona

AnimaNaturalis ha preparat una impactant acció per a rebutjar l’ús de pells d’animals (AnimaNaturalis)

L’organització internacional per a la defensa dels animals AnimaNaturalis realitzarà aquest diumenge, 3 de desembre, una acció d’alt impacte contra l’ús de pells d’animals en suport a la iniciativa Ciutadana Europea Fur Free Europe. Més de mig centenar d’activistes es posaran a la pell dels milions d’animals que anualment són maltractats i assassinats per la indústria pelletera.

En aquesta protesta els participants es manifestaran completament nus, ruixats amb sang artificial i amuntegats els uns sobre els altres, com queden els cossos dels animals sense vida una vegada els han arrencat la pell. L’objectiu és conscienciar la població de l’enorme nombre d’animals que s’utilitzen per a confeccionar un abric de pell i pressionar per un debat que porti al tancament de totes les granges pelleteres d’Espanya.





Les dades de l’acció

Data: Diumenge 3 de desembre 2023

Hora: 12.00 hores del migdia

Lloc: Plaça Catalunya davant del Corte Inglés. (Pl. de Catalunya, núm. 31, Barcelona).

“Cada vegada més països desenvolupats prohibeixen les granges pelleteres i Espanya queda a la cua d’Europa, una vegada més”, declara Cristina Ibáñez, coordinadora d’AnimaNaturalis a Barcelona. “Vestir pells d´animals no només és ineficient i anacrònic, sinó que intensament cruel amb els animals”, afegeix.

Visons, fures, guineus, conills, foques, llúdrigues, vaques, xinxilles i, a la Xina, fins i tot, gossos i gats, formen part de l’ampli grup d’animals que són assassinats per a convertir les pells en peces de vestir o accessoris de moda.

Aquesta protesta busca recolzar la Iniciativa Ciutadana Europea (ECI) #FurFreeEurope, que va lliurar més de 1,5 milions de firmes de ciutadans i ciutadanes que van demanar una Europa sense pells. 20 Estats membres ja han prohibit totalment o parcialment el cultiu de pells per motius de benestar animal i salut pública, enviant un senyal clar que sota cap circumstància les granges pelleteres poden protegir el benestar dels animals salvatges. La crida a prohibir definitivament les granges pelleteres ha estat recolzada per diversos eurodiputats i per Estats membres a nivell del Consell.

Després d’una reunió inicial entre les persones organitzadores de l’ICE i de la Comissió Europea, s’espera que a mitjans de desembre la Comissió Europea proporcioni una resposta oficial.

L’ECI Fur Free Europe s’ha desenvolupat en un moment estratègic per a assegurar que sigui part de la revisió legislativa sobre benestar animal promesa per la Comissió Europea, prevista per a finals del 2023.

Malauradament hi ha un risc molt alt que aquest tema no sigui tingut en compte, tot i que anualment més de 32 milions d’animals són sacrificats només a la Comunitat Europea per a comerciar amb la pell. Països com el Regne Unit, Àustria, Itàlia, Croàcia, Grècia, República Txeca, Suècia, Alemanya i Holanda han anat prohibint les granges pelleteres, així com incrementant les seves normatives referents a la protecció animal. A més, s’ha començat el debat per a prohibir les granges d’animals per a les pells a Bulgària, Lituània, Montenegro, Polònia, Ucraïna i Letònia.

“Els motius ètics que han portat aquests països a la prohibició de les granges pelleteres no són suficients a Espanya, que s’ha convertit en refugi per als empresaris que es lucren amb la vida dels animals”, afegeix Ibáñez.

Grans botigues de roba com Bloomingdale, Macy, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Bergdorf, H&M i molts més ja no venen pells. I els dissenyadors de luxe com Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga i Moncler, per a nomenar-ne alguns, ja s’han compromès a eliminar completament l’ús de pèl d’animals.

A les granges pelleteres els animals passen la seva vida tancats en petites gàbies fins que són gasejats o electrocutats via bucal o anal, per a després passar a ser dessagnats i esbocinats. La majoria encara estan conscients en aquest moment, per la qual cosa poden sentir com la seva pell és arrencada dels seus cossos.

AnimaNaturalis és una organització internacional per a la defensa dels animals que lluita des del 2003 per a establir, promoure i defensar els drets de tots els animals. Els objectius d’AnimaNaturalis són reduir i eliminar el patiment dels animals en aquells sectors en què se’ls tracta amb més crueltat i violència, com són les granges industrials, espectacles amb animals, tradicions cruels, indústria pelletera i experimentació amb animals.