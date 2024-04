Visitar Florència, ciutat dels Mèdici

La ciutat de Florència (wirestock a freepik)

Florència es va originar durant l’època romana i va guanyar prominència durant el Renaixement, quan va emergir com un dels principals centres de la cultura europea. Va ser la ciutat dels Mèdici, la família de banquers i mecenes que va finançar i promoure els grans artistes com Leonardo da Vinci, Michelangelo i Botticelli, entre d’altres. El seu suport va donar lloc a una època daurada de l’art i la cultura, la qual cosa encara es reflecteix en els tresors que es troben als seus museus i galeries d’art.

Què Visitar a Florència

La Catedral de Santa Maria del Fiore: Coneguda com Il Duomo, un dels símbols més reconeixibles de la ciutat, la catedral presenta una façana impressionant i una cúpula majestuosa obra de Brunelleschi.

La Galeria Uffizi: Un dels museus d’art més importants del món, alberga una col·lecció incomparable d’obres mestres del Renaixement. Des de la ‘Venus de Botticelli’ fins a les ‘Tres Gràcies’ de Rubens, cada racó d’aquest museu respira història i bellesa. Es poden admirar també obres de Michelangelo o Leonardo da Vinci i molts altres.

El Ponte Vecchio: Aquest pont medieval, coronat per botigues d’orfebres, és una imatge icònica de Florència. Fou construït al segle XIV sobre el riu Arno, aquest pont destaca per les seves botigues i tallers de joieria.

El Palau Pitti: Antiga residència dels grans ducs de Toscana, avui en dia alberga diversos museus i galeries, així com els bells jardins de Boboli, que ofereixen un refugi tranquil del bullici de la ciutat.

La Piazza della Signoria: El centre polític de Florència durant segles, aquesta plaça és una obra d’art a l’aire lliure. Amb l’ajuntament i la imponent estàtua de David de Michelangelo i altres escultures significatives.

Galleria dell’Accademia: Visita la Galleria dell’Accademia per a contemplar una de les escultures més famoses del món, el David de Michelangelo. Aquest museu també alberga altres obres d’art destacables.

Piazza Santa Croce: Es pot finalitzar l’itinerari en aquesta plaça, on es troba l’església de Santa Croce, coneguda com el Panteó de les Glòries Italià. Aquí es troben les tombes de personatges il·lustres com Michelangelo, Galileo Galilei i Dante Alighieri.

Més enllà dels seus monuments i museus, Florència captiva també amb la seva gastronomia exquisida. Des de les tradicionals pizzes fins als plats elaborats de la cuina toscana, cada mossegada és una experiència culinària que satisfà els sentits.

No s’ha d’oblidar tampoc passejar pels seus carrers estrets i visitar les seves botigues d’artesans i cafeteries acollidores. En cada cantonada, la història es revela en la seva arquitectura i atmosfera.