Integra Pirineus s’endú dos premis pel projecte Donem Vida al Bosc

Lliurament del Premis d’Acció Social (Integra Pirineus)

Aquesta setmana Integra Pirineus ha estat guardonada dues vegades pel projecte forestal Donem Vida al Bosc. Per una banda, s’ha emportat el guardó a la categoria d’Emprenedoria Social als Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras entregats per Plataforma Educativa. Mentre que, per l’altra banda, ha estat reconeguda per ATADES que ha considerat Donem Vida al Bosc com un projecte que millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Donem Vida al Bosc té per objectiu la realització de la Gestió Forestal Sostenible als boscos del Pirineu per tal de reduir el risc de propagació d’incendis, millorar la biodiversitat i aprofitar les restes forestals per a produir biomassa que s’utilitzi com a combustible sostenible. La tasca d’Integra Pirineus va més enllà de vetllar per la Gestió Forestal Sostenible sinó també és una eina imprescindible per a millorar la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social amb especial atenció a aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental.





Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras

Aquest passat dimarts, a les 12 hores, es van entregar al Centre d’El Foment de Girona els Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras entregats per Plataforma Educativa. Aquests premis volen reconèixer la tasca de persones, entitats, serveis i projectes que des de l’acció social, contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a Catalunya. Integra Pirineus va ser guardonada amb la categoria a l’Emprenedoria Social on es va reconèixer Donem Vida al Bosc com un projecte consolidat que destaca per la seva funció de transformació social millorant la vida de les persones que s’atén i de la societat en general.





Premis ATADES

Per altra banda, aquest passat dijous, a Saragossa, va haver-hi l’acta d’entrega de premis de l’entitat sense ànim de lucre ATADES. Allà van entregar a Integra Pirineus el Premi al projecte o programa que millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual pel projecte Donem Vida al Bosc.

Aquesta era la XV edició dels Premis ATADES que busquen reconèixer activitats, públiques o privades, a favor del desenvolupament d’una societat oberta on sigui possible integrar plenament a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta associació persegueix i reivindica dos objectius fonamentals que són: “la persona amb discapacitat té el seu lloc en la societat a la vegada que pot viure en plenitud si entre tots som capaços de garantir-li suports eficaços”, assenyalen des d’Integra Pirineus.