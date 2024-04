Continua l’especialització econòmica del país principalment en el sector Serveis

Uns turistes passant davant d’un establiment comercial. Foto: ATV

El nombre d’empreses actives a l’any 2021 es va situar en 8.660 empreses, una variació positiva del +19,1% respecte l’any anterior. Pel que fa a la diversificació sectorial i a l’igual que els anys anteriors, destaca que el 87,3% són empreses del sector “Serveis” i per tant, continua l’especialització econòmica del país principalment en aquest àmbit d’activitat.

Del total dels 41.715 ocupats identificats l’any 2021, amb un augment del +4,7% respecte l’any anterior, el 81,1% desenvolupava la seva activitat al sector “Serveis”, coincidint amb la distribució del nombre d’empreses actives.

El volum de negoci, identificat com l’import total de les vendes, de les empreses no financeres va assolir els 6.487,1 milions d’euros l’any 2021, i va suposar un augment destacable del +22,8% en comparació de l’any anterior després de patir la crisis sanitària arran de la COVID-19. Destaca la secció “Comerç”, amb el 48,1% dels ingressos totals generats durant el període considerat. Aquest fet s’explica, en part, pel gran volum d’empreses actives que formen part d’aquesta secció en relació al total i ratifica un cop més la seva importància en l’economia del Principat. A les economies de l’entorn, el pes de la secció “Comerç” en relació amb aquesta variable és de 13,4 punts percentuals menys a França i de 9,1 menys a Espanya. A Andorra, a més, destaca el conjunt de les activitats relacionades amb la construcció i la indústria, amb el 11,3% i el 7,2% respectivament, del total de volum de negocis. Pel que fa al sector industrial, es detecta que ambdues economies veïnes tenen una aportació al voltant del 30%, més de 20 punts percentuals en comparació a Andorra.

La inversió bruta en actius realitzada per les empreses no financeres durant l’any 2021 va ser de 363,8 milions d’euros, la qual cosa va representar un augment del +17,7% respecte a l’any anterior. La secció amb una presència més elevada d’inversió correspon a les “Activitats immobiliàries”, amb el 26,3% de la inversió total realitzada. Durant l’any 2021, aquesta secció segueix sent la més destacada, tot i que cal ressaltar, d’una banda, el pes continu de la secció “Comerç” atès que, al llarg dels últims anys considerats, representa més del 10% del total de la inversió i, d’una altra banda, la forta inversió viscuda durant el darrer any a la secció “Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment” amb el 8,1% de la inversió total (3,8 punts percentuals més que l’any anterior).

Pel que fa al resultat d’explotació, identificat com la diferència entre els ingressos i les despeses d’explotació sense tenir en compte les amortitzacions, es va situar en 1.128,9 milions d’euros l’any 2021, una variació positiva del +42,1% respecte l’any anterior. Destaca el sector “Serveis” com l’àmbit d’activitat més important generant el 72,2% del resultat.

El marge d’explotació que es calcula dividint el resultat d’explotació per l’import net de la xifra de negocis, va ser del 16,89% pel conjunt de l’economia a l’any 2021 i va representar una variació positiva anual del +15,6%. L’indicador mostra quant guanyen les empreses per a cada euro que aquestes venguin amb les operacions relacionades amb la seva activitat. És a dir, quin percentatge del que venen les empreses queda com a resultat d’explotació. Per exemple, si el marge d’explotació és del 16,89%, això significa que per cada 100 euros que venen les empreses, 16,89 euros queden com a benefici atribuïble directament a la seva activitat principal.

Des de l’any 2014 el marge d’explotació total és positiu la qual cosa significa que el teixit empresarial és capaç de créixer amb la seva pròpia activitat ordinària davant de possibles variacions en el volum de les vendes. Durant l’any 2021, aquest valor es recupera després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i assoleix una xifra similar a l’any 2019. En aquest sentit, destaca la secció “Activitats immobiliàries”, amb un marge d’explotació del 42,18%; seguit de les seccions “Activitats sanitàries i de serveis socials” amb el 41,91%, i “Educació” amb el 38,51%.

En relació amb les despeses de personal i coincidint amb la distribució del volum de negoci, la secció “Comerç” és la que compta amb unes despeses més elevades, amb un 29,4% del total, seguit a certa distància de la secció “Construcció” amb un 13,1%. No obstant, les despeses de personal de la secció “Comerç” són les que registren el valor més baix respecte al total de despeses d’explotació de tots els sectors, amb poc més del 10%. Això s’explica, en part, pel protagonisme del consum de mercaderies i d’altres aprovisionaments que ha d’afrontar la secció “Comerç” en comparació als demés sectors i aquesta tendència es manté constant durant els quatre anys considerats.

La despesa de personal per assalariat es va situar en 36.183,7 euros anuals pel conjunt de les empreses no financeres durant l’any 2021, amb una variació positiva del +15,2% respecte l’any anterior. Durant aquest últim any, la secció “Activitats professionals, científiques i tècniques” torna a ser la secció amb una despesa de personal per assalariat més elevada.

Finalment, pel que fa a la productivitat per treballador del total de les empreses a l’any 2021, es va situar en 52.355,9 euros el que representa una variació positiva del +25,4% respecte a l’any anterior. Destaca la productivitat de la secció “Activitats immobiliàries”, tres vegades més elevada que la productivitat mitjana de l’economia no financera. En termes globals i en comparació amb les economies de l’entorn, s’observa una productivitat lleugerament superior a la de l’economia espanyola.