Precampanya de Progressistes-SDP sobre l’Acord d’associació

Jaume Bartumeu en una imatge d’arxiu (ATV)

Progressistes SDP ha donat el tret de sortida al que anomena una precampanya crucial per a explicar l’Acord d’associació amb la UE. Ho fan perquè tenen molt clar que no es pot dir no a Europa. El representant de Progressistes SDP al pacte d’Estat per la UE, Jaume Bartumeu, explica que “Europa no és una opció, Europa és literalment una necessitat”.

Sobretot, segons diuen, perquè “és l’única manera de protegir-nos, tenir un paraigua on aixoplugar-se en cas de necessitar-ho. A part de demanar ajuda als amics, que estiguem en una mena d’estructura institucional que ens permeti col·laborar i rebre suports i ajudes”, esmenta l’excap de Govern.

No entenen que el Govern no hagi publicat encara el text sencer. Creuen que és una decisió contraproduent i que afavoreix el no. Assegura que no vol continuar així. “Jo el que no vull continuar, i ja porto 4 mesos així, és haver d’estar donant explicacions de per què no heu publicat l’acord”.

És per això que començaran una campanya de comunicació on asseguren que explicaran la part positiva i la negativa, tenint clar que “aquest acord podria ser no millor, sinó molt millor. És un acord suficient per a començar una nova etapa”, conclou Bartumeu.