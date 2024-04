Diada de Sant Jaume dels Cortals amb un lluït programa

Cartell de la festivitat de Sant Jaume dels Cortals (Comú d’Encamp)

El proper dimecres, dia 1 de maig, l’església de Sant Jaume dels Cortals, a la parròquia d’Encamp, obre les portes per a celebrar la seva diada. A les 12 hores començarà la missa solemne en honor a Sant Jaume i, posteriorment, tindrà lloc la típica ballada de sardanes, així com un aperitiu per a tots els assistents.

La celebració continuarà a l’alberg de la Baronia amb un dinar popular organitzat per la Comissió de Festes d’Encamp. El dinar es farà a les 14 hores i té un cost de 8 euros que inclou arròs de muntanya, beguda i postres. Cal reservar el tiquet presencialment al departament de Cultura o enviar un correu a cultura@encamp.ad. Tant l’aperitiu com el dinar són aptes per a celíacs.

Després del dinar, al mateix alberg de la Baronia, hi haurà un concert de rumba amb el grup andorrà Rumband, que alterna temes propis i versions.





Servei de bus gratuït

El Comú d’Encamp posa a disposició el servei de bus llançadora gratuït des del centre d’Encamp, amb sortida des de la parada de davant de l’edifici Rosaleda. La primera sortida serà a les 11:15 hores. De les 12.30 hores fins a les 14.30 hores les sortides seran cada mitja hora i, de les 15 hores fins a les 19 hores, s’efectuaran cada hora.

A partir de les 13 hores es farà parada a l’església de Sant Jaume dels Cortals per a pujar a l’alberg de la Baronia, o bé baixar al centre d’Encamp. La darrera baixada des de l’alberg serà a les 19 hores.

No és necessari reservar per al servei de bus, ja que és un servei en mode llançadora i s’anirà cobrint les places per ordre d’arribada.





Sant Jaume dels Cortals

L’Església de Sant Jaume dels Cortals, inaugurada el 1999, està ubicada al Bosc de les Llaus, a la Vall dels Cortals, i està integrada perfectament dins del paisatge. Una de les curiositats de la capella és que té el campanar a uns 20 metres de distància. Tanmateix, a pocs metres es troba el mirador del Bosc de les Llaus, des d’on es pot gaudir d’una espectacular vista de la vall d’Encamp.