Com començar a fer un hort

Un hort. Foto: Arxiu

La millor orientació d’un hort és cap al sud, perquè rebi la llum i la calor necessàries per al desenvolupament de les plantes. Per a protegir els conreus del vent, convé envoltar-los amb una bardissa, que haureu d’anar podant perquè no els faci ombra. Si la terra és pobra, l’haureu de llaurar a una fondària de 60 cm per a renovar i oxigenar la terra.

També haureu de treballar la superfície amb una aixada o motocultor per a trencar els blocs de terra i afavorir la penetració de l’aire i de l’aigua. Podeu formar l’hort a partir de bandes de 3 a 4 metres de llarg per 1,20 metres d’ample, separades entre si per 30 cm, perquè hi podeu passar amb un carretó.

Les llavors s’han de sembrar els dies de temps suau, però perquè germini necessiten calor, així que preveieu que no vindran a continuació dies plujosos. Marqueu el lloc de sembra fent uns solcs en línia recta amb el rasclet i col·loqueu-hi un cordill; aneu-hi abocant les llavors, les més grans de 4 en 4, i a continuació passeu el rasclet per a soterrar-les.

En acabar, regueu la superfície amb un difusor de pluja. Un cop brotin, tingueu en compte que les plantes joves necessiten regs freqüents, però moderats per a no fer-les malbé.





Per Tot Sant Cugat