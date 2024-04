Encamp i Icònic reforcen la col·laboració per a l’ús de les instal·lacions esportives comunals i per la nova xarxa d’aigua al Cap del Port

Els signants del conveni entre el Comú d’Encamp, Icònic i SAETDE (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp i Icònic, el futur centre residencial mèdico-esportiu en alçada d’Andorra, han signat avui divendres dos convenis, un per a la cessió de les instal·lacions esportives de la parròquia per tal de col·laborar en l’estratègia de destinació de turisme esportiu, i l’altre per a la portada d’aigua fins al Cap del Port i fins a l’edifici històric de Sud Ràdio, actualment seu d’Icònic, per tal de resoldre una mancança i aconseguir una millora del subministrament d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram a la zona.

En la signatura d’aquest segon conveni també hi ha participat SAETDE, en tant que concessionària d’una part dels terrenys on transcorre la futura instal·lació de serveis.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha encapçalat la visita que s’ha realitzat a les instal·lacions del Centre Esportiu, abans de l’acte de signatura en el qual hi ha participat, per un costat Turi Mora, president de l’Univers BOMOSA i David Astrié, director d’Icònic que ha signat els dos convenis, i per altra banda, Joan Viladomat, conseller delegat de SAETDE, concretament per la signatura del conveni que fa referència a la xarxa d’aigua i clavegueram.

En referència a la cessió d’instal·lacions, el Comú d’Encamp i Icònic han signat aquest conveni de col·laboració amb la voluntat d’establir el marc d’utilització dels espais de les instal·lacions esportives comunals per al desenvolupament d’estades esportives d’alt nivell relacionades amb l’entrenament en alçada, així com el desenvolupament d’accions conjuntes per a potenciar aquestes estades a la parròquia.

Laura Mas ha explicat que “seguim sumant esforços perquè el Pas de la Casa segueixi situant-se com un referent per als entrenaments en alçada en tant que destinació de turisme esportiu”. La cònsol major ha afegit que “hem establert altres col·laboracions que han posicionat la parròquia i el país, i per tant volem seguir en aquesta direcció, ara amb Icònic, un projecte d’interès nacional i que encaixa perfectament amb l’estratègia compartida entre sector públic i privat per a ser referents en els entrenaments en alçada”

David Astrié ha manifestat que “amb aquests convenis s’evidencia que Icònic i el Comú d’Encamp treballem plegats i sumem esforços per a situar la parròquia i el país com un referent esportiu en alçada de primer nivell mundial”. “El que fa i farà realment atractiu el projecte d’Icònic és fer estada a 2.508 metres sobre el nivell del mar i entrenar aprofitant el medi natural i la xarxa d’equipaments esportius d’arreu del país, i principalment la parròquia d’Encamp”, ha destacat el director del projecte. Astrié ha agraït al Comú la bona disposició a treballar colze a colze i ha assenyalat la importància de l’actuació de la portada de l’aigua potable i el clavegueram, per a donar servei no només a ICONIC, sinó a tots els equipaments existents al Cap del Port.

La cònsol major ha explicat també el contingut del segon conveni que inclou la construcció de la canalització d’aigua potable des de la zona de Costa Rodona del Pas de la Casa i fins al circuit de gel, dues estacions de bombeig, un nou dipòsit de regulació de 400m3 i la xarxa de residuals, amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua potable i recollida d’aigües residuals a totes les edificacions en la zona del Cap del Port d’Envalira (hotels, restaurants, estacions de servei de carburants i circuit de curses sobre gel) i també fins a Icònic, un projecte d’interès nacional en l’àmbit esportiu i estratègic per a la parròquia i per al país. La cònsol major ha agraït la col·laboració tant d’Icònic com de SAETDE en aquest projecte.

Encamp realitzarà una inversió d’1,4 milions d’euros. Per la seva part, Icònic, d’acord amb la proporcionalitat corresponent aportarà 300.000 euros per la seva part.





Què és Icònic?

Icònic serà un centre residencial medico-esportiu en alçada, referent tant per la seva ubicació a 2.500 metres sobre el nivell del mar, com pels serveis residencials i mèdics que oferirà a esportistes professionals, federats i amateurs.

El centre, comptarà amb 81 habitacions, un restaurant, zona esportiva i de wellness, una zona específica d’alt rendiment, zona mèdica i de recuperació i altres espais polivalents destinats a millorar l’estada dels residents. Està catalogat com un projecte d’interès nacional.