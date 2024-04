Reportatge sobre la violència vicària

La violència vicària és una forma de violència de gènere (Getty images)

Entre les diferents manifestacions de la violència de gènere, es troba la violència vicària. Aquesta forma de maltractament es produeix quan una persona utilitza els fills, les mascotes, els familiars o altres persones properes com a instruments per a exercir poder i control sobre la parella. Tot i que aquest tipus de violència pot ser menys visible que altres formes més evidents, com la violència física o verbal, és igualment destructiva i pot tenir conseqüències greus per a les víctimes.

Per què es diu així?

El terme “vicari” prové del llatí “vicarius”, que significa “en lloc de”. Aquesta paraula s’usa per a descriure la relació en la qual una persona actua com a substitut o representant d’una altra. En el context de la violència vicària, aquesta substitució es fa servir per a aconseguir un objectiu de control i dominació. A través de l’ús de tercers, l’agressor exerceix el seu poder i manipula la víctima, mantenint-la sota la seva influència coercitiva.





La violència vicària pot manifestar-se de diverses maneres, incloent-hi:

Abús emocional: L’agressor fa servir als nens, a les mascotes o altres familiars d’espies per a poder monitorar els moviments de la parella o, fins i tot, manipular-los per a influir en les decisions de la víctima.

Control econòmic: L’agressor pot intentar controlar els recursos econòmics de la família, fent servir els fills com a excusa per a limitar l’accés de la víctima als diners o als béns materials. Això pot fer que la víctima se senti atrapada i depenent, sense poder prendre decisions independents.

Alienació parental: En casos de parelles separades, l’agressor pot intentar alienar els fills de la víctima, fent ús d’ells com a instruments per a minar la seva relació i causar-li dolor. Això pot incloure difamar la víctima davant dels fills, manipular-los perquè prenguin partit o negar-los l’accés a la víctima com a forma de càstig.

Coerció sexual: En algunes situacions, l’agressor pot usar els fills com a mitjà de coerció sexual, amenaçant de fer-los mal si la víctima no compleix les seves demandes sexuals. Això crea un ambient de por i intimidació, on la víctima es veu obligada a sotmetre’s per a protegir els seus fills.

És important reconèixer i denunciar aquest tipus de comportament per a posar-li fi i proporcionar suport a les persones afectades. Mitjançant la sensibilització i l’educació, podem treballar per a prevenir la violència vicària i crear un món on tothom pugui viure lliurement i sense por.