Gastropirineus 2021

Dilluns dia 19 i Dimarts 20 d’Abril, tornem a celebrar el Gastropirineus a Puigcerdà. Dic tornem, perquè aquest any tinc la sort de tornar a participar de manera força activa.

L’any passat, vam fer un recorregut per vins del Pirineu, petites vinyes, que verema rere verema, estan guanyant en personalitat i sobretot en qualitat. Aquest any, la responsabilitat a pujat més d’un graó.

Us explico, dins de Gastropirineus, van passant diferents Xefs, de reconegut prestigi i savoir faire. Així aquest any per exemple ens acompanyen cuiners com, l’Albert Raurich del Restaurant Dos Palillos, en Nandu Jubany, l’Eduard Xatruc, del restaurant Disfrutar, diferents pastisseries de la Cerdanya, com el David Gil de la pastisseria Gil, l’Albert Mendiola, del restaurant La Marimorena de Sant Boi del Llobregat i així, una llarga llista de professionals, que ens ensenyen plats, receptes i secrets!!!

Per part meva, em fa molta il·lusió el participar de dues maneres diferents. La primera, compartint projecte, xerrant i maridant els Formatges d’El Molí de Ger amb el Pere Pujol, que abans que productor, me’l prenc com a amic. Perquè fa molts anys que ens coneixem i de tant en tant recordem aquell primer formatge que va produir.

Ara, anys després, veure com aquesta formatgeria artesana, que des de sempre la llet utilitzada és la del seu ramat, que han tancat el cercle a nivell familiar i observar la seva manera de treballar i les cotes assolides, et fa dibuixar un somriure tan sols olorar el formatge.

La segona, i he de dir, que fa més vertigen, serà fer el maridatge o buscar les harmonies dels plats que els xefs estiguin cuinant. El respecte és absolut i, donant voltes al que faré, possiblement buscaré una harmonia de perfil baix, on destaqui el plat.

Per l’altra banda però, tinc ganes de sentir-me per una estona com se senten els sommeliers dels seus restaurants i és llavors quan m’entren les ganes de fer un homenatge amb majúscules a la Tamae (Dos Palillos), o a la Marta ( Can Jubany) per exemple, grans sommeliers amb gran sensibilitat i donar a conèixer la gran feina que fan, tant els sommeliers i cambrers als restaurants.

*Tot l’event de Gastropirineu el podreu seguir per streaming al canal de Gastroevents al youtube.

