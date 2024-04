Accés als textos íntegres de l’Acord d’associació amb la UE (de moment) en anglès

El text íntegre, en anglès, de l’Acord d’associació ja es pot consultar a la web del Govern (SFG)

La Comissió Europea ha adoptat aquest matí de divendres el text de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, després que hagi finalitzat la revisió tècnica i jurídica del document per Andorra, San Marino i la pròpia Comissió. Això ha comportat la tramesa avui mateix del text als 27 Estats membres de la UE i la publicació íntegra del document, que s’ha estabilitzat en llengua anglesa.

A partir d’ara s’inicia el termini per a fer les traduccions en les llengües oficials de la UE i al català, una fase que es preveu que estigui enllestida a principi de l’estiu.

Tal com el Govern ja havia exposat, els documents íntegres de l’Acord d’associació amb la UE s’han fet públics i consultables per a tothom un cop s’han finalitzat els treballs de revisió tècnica. Així doncs, ja es pot consultar en anglès a través de l’enllaç de la Comissió Europea i també s’hi pot accedir a través del web andorraue.ad.

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a Brussel·les el proper 7 de maig per a testimoniar aquest nou pas que ha de conduir cap a la consulta vinculant a la ciutadania que es preveu durant els primers mesos del 2025.





Reunions de poble per a respondre preguntes

Seguint amb les accions de comunicació amb relació a l’Acord d’associació, s’estan preparant un seguit de reunions de poble obertes a la ciutadania per tal de poder respondre en les properes setmanes totes les preguntes i els dubtes que es puguin plantejar. La primera reunió se celebrarà el 9 de maig a Encamp i la voluntat és celebrar un total de dues sessions a la setmana en diferents parròquies per a poder acostar de primera mà i a tot el territori les implicacions de l’acord. La setmana que ve es previst poder anunciar tot el calendari de les reunions, les ubicacions i l’horari, i se’n farà la difusió necessària perquè tota la ciutadania pugui decidir quina data li escau millor per a assistir-hi.

Pel que fa al format, està previst que hi hagi una petita obertura a mode de contextualització de l’acord i immediatament després s’obrirà un torn de preguntes obert a tots els assistents. La voluntat de la trobada es poder donar veu als ciutadans que hi participin per a poder respondre els dubtes que es plantegin. És previst que cada reunió pugui tenir una durada aproximada d’una hora i mitja.